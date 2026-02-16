La Mesa Electoral de FOES valida documentación de única candidatura

Lunes, 16 Febrero 2026 14:30

Los miembros de la Mesa Electoral de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha valorado este lunes la conformidad de la documentación adjuntada por la única candidatura presentada a la presidencia y a las vocalías del Comité Ejecutivo de la patronal soriana para los próximos cuatro años, encabezada por el actual presidente Santiago Aparicio.

La Mesa Electoral, cuyos integrantes han sido elegidos mediante sorteo, de entre los Presidentes de las Asociaciones que forman parte de FOES, está compuesta por los miembros titulares: José Ignacio Contreras Ayuso, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria (AJE Soria), Jesús Mateo Larrubia, presidente de la Asociación de Empresas del Polígono Industrial Las Casas, y Jesús Javier Esteras Muñoz, presidente de la Asociación de Empresas de Informática de Soria (AISO), en la que se ha contado también con la asistencia de Mª Ángeles Fernández, directoral general de FOES.

De este modo la Mesa Electoral ha revisado la documentación de la única candidatura presentada, encabezada por Santiago Aparicio Jiménez, de sus candidatos a las Vocalías así como el aval por parte de las asociaciones miembro de FOES, acordando por unanimidad aceptar su admisión por ajustarse plenamente a los requisitos exigidos.

La candidatura, liderada por el actual presidente de FOES, Santiago Aparicio Jiménez, está formada por los siguientes candidatos a las distintas Vocalías del Comité Ejecutivo representativas de los sectores de actividad más importantes de la provincia: Rafael Martínez López como Vocal de Construcción, José Antonio Andrés López como Vocal del Sector Transporte, Miguel Ángel Ortiz Latorre como Vocal del Sector Agrícola Ganadero, Francisco Javier Rupérez Yagüe como Vocal del Sector Madera, Jesús Izquierdo Sanz como Vocal de Industria, Adolfo Sainz Ruiz como Vocal del Sector Comercio, Laura Morón Redondo como Vocal del Sector Servicios, Samuel Moreno Rioja como Vocal del Sector Agroalimentario, Juan Carlos del Castillo Andrés como Vocal del Sector Metal y Beatriz Martínez Pascual como Vocal de Hostelería.

El proceso electoral que comenzó el pasado 27 de enero finalizará el próximo 27 de febrero con la celebración de Asamblea General Electoral.

El resto de fechas clave en el proceso han sido los días 12 de febrero, fecha en la que concluyó el plazo de presentación de candidaturas y el 13 de febrero, día en el que el Comité Ejecutivo de FOES procedió a designar por sorteo a los miembros titulares y miembros suplentes de la Mesa Electoral que hoy se ha reunido.