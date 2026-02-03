Los trabajadores de Losán se concentran en Soria para exigir plan industrial

Los trabajadores de Tableros Losán y Losán Solid Wood se concentrarán el próximo jueves ante la Subdelegación del Gobierno en Soria y, tras la protesta, entregarán un escrito al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, para que sea trasladado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La movilización, convocada a las 12:00 horas del próximo jueves, se enmarca en la petición formal realizada por los comités de empresa de Losan España para que la SEPI exija a la dirección del grupo un plan de viabilidad industrial real y vinculante que garantice la carga de trabajo, la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La representación de los trabajadores ha advertido hoy en un comunicado de que la situación actual de la empresa ha generado una profunda incertidumbre en la plantilla, afectando a cerca de 800 trabajadores y sus familias, que dependen directamente de la continuidad de la actividad productiva.

Según los comités, la crisis no responde únicamente a factores externos, sino también a errores de gestión, falta de planificación industrial y ausencia de una estrategia a medio y largo plazo, lo que ha debilitado progresivamente la estructura productiva del grupo en España.

“Detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que ahora mismo vive con angustia e inseguridad. No estamos ante un simple problema empresarial, sino ante un problema social que ya está teniendo consecuencias psicológicas y económicas muy graves en cientos de hogares”, han señalado los representantes de los trabajadores.

Los comités subrayan además el impacto psicosocial que sufre la plantilla como consecuencia de la incertidumbre laboral, el riesgo de pérdida de empleo y la falta de un proyecto industrial definido.

En el escrito solicitan a la SEPI que exija un plan industrial que garantice carga de trabajo y futuro productivo, asegure el mantenimiento del empleo, supervise la gestión para que cualquier recurso público esté vinculado a la actividad y al empleo, y establezca un sistema de seguimiento con participación de los representantes de los trabajadores.

“Los trabajadores no pedimos privilegios. Pedimos trabajo, futuro y responsabilidad. No se puede permitir que la mala gestión de una dirección empresarial arrastre a 800 familias a la precariedad y a un problema social de gran magnitud”, han concluido los comités de empresa.