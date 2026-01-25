Elecciones autonómicas en Soria: todos contra Soria ¡Ya!

Las elecciones autonómicas en Soria emplazan el 15 de marzo a una particular batalla entre los partidos, para mover la representación y sumar en el Parlamento regional. Todos miran a Soria ¡Ya! para cuadrar sus cuentas.

Soria ¡Ya!, con su irrupción en las adelantadas elecciones autonómicas de 2022, rompió el tradicional reparto de escaños en el Parlamento autonómico por Soria, entre el PP y el PSOE, con hegemonía en el recuento histórico de las diferentes convocatorias para el partido de la gaviota.

Soria ¡Ya!, con Ángel Ceña a la cabeza, consiguió tres de los cinco procuradores y estuvo, en una fase del recuento, con cuatro, dejando a cero al PSOE.

Fueron 18.390 votos para la plataforma en su salto a la política, frente a 10.364 del Partido Popular, encabezado por Rocío Lucas, y los 7.800 del PSOE, capitaneado entonces por Ángel Hernández.

Vox, con 4.953 votos, se quedó sin representación. El último procurador por Soria, conseguido por Soria ¡Ya!, necesitó 6.130 votos.

La coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y AV sólo sumo 974 votos en 2022.

Cuatro años después, todos los partidos hacen cábalas y miran los sondeos para comprobar la tendencia de voto en un panorama político nacional marcado por la polaridad y que, en los comicios de Extremadura, ha reflejado el predomino del voto del bloque de centro derecha y el crecimiento especial de Vox.

Vox, con los resultados de 2022, estaría a 1.177 votos de conseguir representación por Soria para el Parlamento regional. Mira a Soria ¡Ya!, al PP y al propio PSOE para conseguir el objetivo y a unas encuestas que, según han confirmado las elecciones autonómicas en Extremadura, reflejan que está en crecimiento.

El PSOE, con el candidato a la Presidencia de la Junta y alcalde de Soria, Carlos Martínez, también confía en restar votos a Soria ¡Ya! para conseguir algún procurador más que el único logrado en 2022.

El PP, ahora con un diputado, también mira a Soria ¡Ya! –y de refilón al PSOE y Vox- para sumar más de los 10.364 votos conseguidos en 2022 y conseguir mejor representación.

Todos miran, en mayor o medida a Soria ¡Ya!, de cuyo comportamiento en las urnas dependerá el reparto final de los cinco procuradores por la provincia.

ELECCIONES AUTONÓMICAS EN SORIA, FEBRERO 2022