Debate en el Casino de Soria sobre la polarización política en Castilla y León

Martes, 10 Marzo 2026 12:11

El Casino de Soria acoge este jueves un debate sobre uno de los principales problemas que sufre el sistema político español en la actualidad: su polarización.

El periodista y columnista José F. Peláez debatirá junto con el historiador Enrique Berzal sobre "Castilla y León en tiempos de polarización" este jueves, 11 de marzo, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

El acto, organizado por la Universidad de Valladolid, comenzará a las 20,00 horas y la entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

España muestra hoy unos patrones de polarización ideológica similares a otros países europeos.

Este tipo de polarización ha aumentado de forma continua desde principios de siglo y se han configurado dos bloques ideológicos claros que se diferencian en el posicionamiento de sus potenciales votantes en la mayoría de temas que conforman el debate político.