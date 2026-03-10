Soria ¡Ya! denuncia que PP, Vox y PSOE hablan de campo pero no lo defienden

Martes, 10 Marzo 2026 12:46

Soria ¡Ya! ha denunciado hoy en Almazán que PP, Vox y PSOE "hablan mucho del campo, pero no lo defienden cuando toca votar".

El candidato de Soria ¡Ya! a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha atendido a los medios en Almazán para reivindicar el trabajo realizado durante la pasada legislatura en defensa del sector agrario soriano y denunciar la falta de apoyo real de los grandes partidos cuando las propuestas llegan al parlamento autonómico.

Ceña ha señalado que durante estos cuatro años la voz de los sorianos, entre ellos los agricultores y ganaderos de la provincia, ha estado representada en las Cortes gracias a Soria ¡Ya!.

Según ha explicado, el sector primario lleva años afrontando una situación complicada marcada por los bajos precios del cereal, el incremento de los costes de producción —como el encarecimiento de herbicidas— y las crecientes trabas burocráticas.

«La preocupación de un agricultor o de un ganadero es poder labrar, sembrar o atender a sus animales y sacar adelante su explotación», ha explicado Ceña, quien ha recordado que el sector ya tiene suficientes dificultades como para tener que enfrentarse además a más burocracia y a la falta de apoyo institucional.

El candidato sorianista ha criticado que mientras el campo intenta sobrevivir, en las Cortes de Castilla y León algunos partidos aseguran defender al sector agrario en sus discursos, pero no respaldan las medidas cuando llega el momento de votar.

"En estos últimos cuatro años lo que hemos visto en las Cortes de Castilla y León es que el único que ha defendido a los agricultores y ganaderos sorianos ha sido Soria ¡YA!, porque PP, Vox y PSOE se llenan la boca diciendo que defienden el campo, pero luego a la hora de la verdad no lo apoyan", ha afirmado.

Ceña ha recordado varios ejemplos de iniciativas parlamentarias impulsadas durante la legislatura.

Entre ellas, la propuesta para completar en la provincia de Soria las ayudas por sequía hasta alcanzar el importe correspondiente a las zonas con afección alta, tras la grave sequía registrada en la campaña agrícola 2022-2023.

La iniciativa fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox.

También ha recordado la iniciativa para instar al Gobierno de España a declarar la provincia de Soria como zona de afección alta por la sequía con el objetivo de habilitar ayudas específicas para agricultores y ganaderos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en las Cortes, aunque finalmente no se tradujo en la llegada de esas ayudas a la provincia.

Ceña ha mencionado igualmente la iniciativa para revisar los coeficientes de subvencionabilidad de pastos aplicables a la provincia de Soria, que fue aprobada pese al voto en contra del PP y la abstención de Vox.

Otra de las propuestas defendidas por Soria ¡YaA! fue solicitar al Gobierno de España la modificación del requisito de edad para la presentación de solicitudes de ayuda de la PAC, una iniciativa que fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE.

Por último, el candidato sorianista ha recordado la aprobación de una iniciativa para establecer ayudas extraordinarias directas destinadas a explotaciones agrícolas afectadas por fenómenos meteorológicos extremos, así como para apoyar a las zonas más vulnerables, una propuesta que salió adelante pese al voto en contra del PP.

Ceña ha subrayado que estos ejemplos reflejan con claridad qué formaciones han defendido realmente al campo soriano en las Cortes de Castilla y León.

"Los que dicen que apoyan el campo votan muchas veces en contra cuando se trata de adoptar medidas concretas", ha concluido.