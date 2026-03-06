Almazán se convierte en epicentro del empoderamiento femenino en sur de la provincia

Las principales entidades sociales del sur de la provincia (ADEMA, Cruz Roja, Fundación CEPAIM, CEAS, CEPA El Camino) junto con el Ayuntamiento de Almazán, han organizado un encuentro en el que han participado más de 60 mujeres para demostrar que el liderazgo femenino no es una promesa, sino una realidad palpable en el territorio.

“Ser mujer hoy significa navegar múltiples mundos: ser profesional, ser guía, ser apoyo y, sobre todo, ser una misma. La importancia de la mujer no reside sólo en lo que hace sino en lo que es: una fuente inagotable de determinación y una pieza clave para entender un futuro más justo”, con estas palabras ha dado comienzo Marisa Muñoz, gerente de ADEMA, el encuentro e introducía la intervención de Montserrat Martínez de Mingo, coach y profesora de la Universidad Camilo José Cela.

Martínez ha arrancado su charla ‘Tu vida, Tu decisión’ con la interpretación de un poema de Rafael de León, Romance de la viuda enamorada, que ha sobrecogido a los más de 60 asistentes al acto, y que ha permitido iniciar un diálogo con el público sobre la soledad, sus formas, manifestaciones y factores de aceleración.

“La soledad emocional es mayor en las mujeres, sin embargo, la soledad social en el medio rural es menor porque, aunque haya pocos en el pueblo, cuando pasa algo, ahí están todos”, ha resaltado.

El encuentro, celebrado en el Centro Cultural Tirso de Molina, ha contado también con una exposición organizada por la Fundación CEPAIM, “Geometría de igualdad: hacia un equilibrio compartido”; un mural colaborativo de sensibilización organizado por CEAS; y un photocall realizado con manualidades a iniciativa de Cruz Roja.

El encuentro ha concluido con cuatro lecturas motivadoras que han puesto palabras a las vivencias y desafíos de las mujeres de hoy, no sólo en el territorio también a nivel global.