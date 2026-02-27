Entrega de premios, en Almazán, del XI Concurso de Dibujo Infantil “Dibujos del Agua”

La Fundación Pedro Navalpotro ha dado a conocer los ganadores del XI Concurso de Dibujo Infantil “Dibujos del Agua”, una iniciativa educativa que busca sensibilizar al alumnado de Educación Primaria sobre la importancia del agua, su cuidado y el uso responsable de este recurso esencial para la vida.

La edición de este año ha registrado una participación superior a la de convocatorias anteriores, con la implicación de alumnos y alumnas de todos los cursos de Primaria de los centros educativos de Almazán.

El certamen se consolida así como una actividad de referencia en la promoción de valores medioambientales entre los más jóvenes.

El jurado ha valorado especialmente la creatividad, la expresión artística y la claridad del mensaje, que debía estar vinculado a la importancia del agua para la vida, el consumo responsable, la protección del medioambiente y los fines propios de la Fundación.



Ganadores del XI Concurso “Dibujos del Agua”

Categoría 1º y 2º de Primaria

Lesya Mateo Sánchez — 2º, CEIP Diego Laínez

Categoría 3º y 4º de Primaria

Luca Lafuente Aragonés — 3º, Colegio Calasancio

Categoría 5º y 6º de Primaria

Marco Domínguez De Diago — 6º, Colegio Calasancio

La entrega de premios contó con la participación de Ana Gonzalo y Teresa Ágreda, concejalas del Ayuntamiento de Almazán, quienes felicitaron a los premiados y destacaron la importancia de fomentar desde edades tempranas la conciencia sobre el uso sostenible del agua.

La Fundación Pedro Navalpotro ha agradecido la colaboración de los centros educativos, del profesorado y de las familias, cuyo compromiso ha sido fundamental para el éxito de esta undécima edición.

La entidad ha reafirmado su voluntad de seguir impulsando iniciativas educativas que promuevan la sensibilización ambiental entre la población escolar.