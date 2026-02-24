Martes, 24 Febrero 2026
Concieto de "La Gripe y Tú" en Almazán con un aliciente único

Almazán vivirá una noche muy especial el próximo viernes 27 de febrero con la llegada de "La Gripe y Tú", en un concierto que promete emoción, recuerdos y mucho rock and roll.


La cita contará con un aliciente único: Juantxu Olano (bajo) y Jesús García (batería), miembros originales de Platero y Tú, forman parte de la banda y serán protagonistas de un espectáculo que repasará los mejores temas del grupo que lideró Fito Cabrales. Una oportunidad irrepetible para revivir en directo el sonido auténtico que marcó a toda una generación.

Junto a Juantxu y Jesús estarán Fran Malanoche (voz y guitarra) y Txema Olabarri (guitarra), completando una formación que destaca por su potencia, fidelidad sonora y conexión con el público.

El concierto se celebrará en la sala Sala Maneras de Vivir, epicentro del rock en la villa adnamantina.

Las entradas están disponibles en: Enterticket y en la propia sala Maneras de Vivir de Almazán.

Apertura de puertas: 22:00 horas

Comienzo del show: 23:00 horas

Fecha: Viernes, 27 de febrero

