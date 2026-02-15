La crecida del Duero remite en Almazán tras inundarse el parque de "La Arboleda"

Domingo, 15 Febrero 2026 16:44

Almazán ha empezado a respirar este domingo, con el descenso en la crecida del río Duero, que ha anegado su parque de La Arboleda.

El desbordamiento del río Duero, por el desembalse realizado en la Cuerda del Pozo, también ha afectado a Almazán.

El río saltó en la jornada del sábado su cauce natural y el agua se adentró en el parque de La Arboleda, zona de ocio y esparcimiento en la Villa adnamantina.

El agua llegó hasta los columpios y estuvo a las puertas del campo de fútbol de La Arboleda.

Este domingo ya se había reflejado un descenso del nivel del agua en La Arboleda, que también sufrió el sábado la caída de varios árboles, debido a la humedad en el suelo y el fuerte viento que sopló durante toda la jornada.

De acuerdo con la situación del caudal y las previsiones de las próximas horas, el Ayuntamiento adnamantino ha procedido al mediodía de hoy domingo a la reapertura de la circulación al tráfico por el puente sobre el Duero.

La actividad en el polideportivo y la piscina climatizada se recuperará mañana 16 de febrero.

El Ayuntamiento adnamantino avisó el 13 de febrero del cierre del puente y de la pasarela peatonal al tránsito de vehículos y personas.

Asimismo, se cerrarpm temporalmente los servicios deportivos de polideportivo y piscina climatizada ubicados en el Parque de la Arboleda.

El Ayuntamiento de Almazán advirtió el 11 de febrero a la población la necesidad de extremar las medidas de precaución en zonas de ribera próximas a cauces por el aumento de los caudales, debido a las precipitaciones de las borrascas que se estaban produciendo, y al aumento de los desembalses del pantano.