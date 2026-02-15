La fortuna sonríe al Numancia para ganar al C.D. Ourense

Domingo, 15 Febrero 2026 17:30

El Numancia se ha reencontrado con la victoria en el estadio de Los Pajaritos, en un partido frente a la U.D. Ourense donde la fortuna le ha sonreído.

Necesitaba ganar el equipo de Ángel Rodríguez para seguir remando para reducir distancias con la fase de promoción del grupo I de Segunda RFEF y lo hizo con un golpe de fortuna en los minutos finales del partido.

El Numancia se pudo pronto con ventaja en el marcador, por mediación de Néstor Lucas, pero después no sentenció para evitarse sorpresas y éstas llegaron en el cuarto de hora final, con el empate del equipo gallego, y cuando parecía que el empate iba a cerrar el partido, Juancho anotó con fortuna el tanto de la victoria.

Aunque el Ourense salió con valentía en los minutos iniciales en Los Pajaritos, fue el Numancia quien se puso en franquicia, aprovechando una subida por banda del lateral Alaín García, que llegó a la frontal del área, encontró dentro a Fermín y el toque del zurdo habilitó a un Néstor Lucas que definió con calidad para adelantar a su equipo.

El gol hizo daño a la confianza de los visitantes, que vieron como Alain García volvía a entrar hasta la cocina, si bien su chut fue fácil a las manos de Manu Vizoso.

Comenzó a reaccionar el equipo gallego en los minutos previos a la pausa, aunque el juego apenas pisó las áreas, donde esta la salsa del fútbol.

Tras pasar por vestuarios, los dos equipos siguieron rivalizando en intensidad y presión. Avisó el goleador Néstor pero el Ourense, poco a poco, se fue estirando en busca del empate. Youssef Zayzoun, su última incorporación invernal, se escapó para ceder a Rufo, quien no acertó a rematar bien.

La réplica numantina era poco profunda, aunque una acción de Juancho en busca de Cristian Delgado dentro del área terminó en un disparo que rechazó Simón Luca en una óptima disposición defensiva.

No fue suficiente, en todo caso, para inquietar a una UD Ourense que siguió empujando en busca de la igualaa, que llegó ya en los últimos quince minutos.

Fue una incursión vertical de Justino Barbosa por su perfil zurdo, para penetrar en el área y hacerle un nudo a Carlos Gutiérrez, previo a su centro al corazón del área pequeña, donde Santi De Prado entró con más ímpetu y superó a Iván Martínez.

El gol del empate le concedió mayor control a los gallegos, que estaban más cómodos, ante la necesidad de los numantinos, muy irregulares en sus prestaciones en los últimos meses.

El duelo parecía que se decantaba por los galleros pero se complicaron la vida en la salida de balón. Regalaron una disputa a Juancho y el atacante rojillo avanzó unos metros para buscar en profundidad a su punta Dani García que se lanzó al suelo en busca del cuero y despistó a Manu Vizoso. Ni uno ni otro llegaron al esférico, que se coló manso en la red.

Quedaban cuatro minutos y cinco más de prolongación, en los que apenas se jugó a nada, como quiso el Numancia para atar un triunfo que necesitaba. El próximo fin de semana visita el feudo del Fabril, el equipo con el que empezó su penitencia.

Después de un mes de lluvias y cielos encapotados, quizá sea el momento de pensar que puede salir el sol.

Ficha técnica.-

NUMANCIA (2): Iván Martínez, Alain García (Marcos, min 84), De Frutos, Ian Olivera, Fermín (Bonilla, min 84), Néstor Lucas, Moustapha, Pablo Álvarez (Hugo Matos, min 77), Cristian Delgado (Carlos Gutiérrez, min 77), Juancho y Dani García.

UD OURENSE (1): Manu Vizoso, De Prado, Labrada, Noel (Fer, min 87), Simón Luca (Varo, min 81), Parrilla, Champi (Viti, min 87), Justino, Hugo Busto (Osian, min 66), Youssef y Rufo.

GOLES: 1-0, min 13: Néstor Lucas; 1-1, min 78: De Prado; 2-1, min 86: Juancho.

ÁRBITRO: Carbajales Gómez, del comité asturiano.

INCIDENCIAS: Los Pajaritos (Soria), jornada 23 de la Segunda Federación.