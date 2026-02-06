Ángel Rodríguez: "Si recuperamos en Salamanca la mejor versión, se estará más cerca de todo"

Viernes, 06 Febrero 2026 19:46

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha apostado porque su equipo recupere su mejor versión el próximo domingo en Salamanca, tras una semana de tensión en los despachos y de malestar entre una parte de la afición por la racha negativa de resultados.

https://www.youtube.com/watch?v=O0hP1SivHyI

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico numantino ha analizado el partido del próximo domingo en el Helmántico ante el Salamanca y ha apostado “por volver a la mejor versión del Numancia en el tramo más importante de la temporada”.

Ajeno al ruido del entorno y a las críticas, “entendibles porque si en el fútbol no ganas es lógico que te critiquen”, Rodríguez ha reconocido que el equipo tiene que volver a lo que fue en las primeras semanas de su llegada a Soria, es decir, “un equipo agresivo, intenso y con capacidad de presión en campo contrario”.

“Quiero que los jugadores se atrevan a hacer lo que hacen los jueves o los viernes y que se vea los domingos en la competición”, ha destacado el preparador rojillo, consciente del mal inicio de año del equipo, pero con la clara intención de “cimentar un equipo agresivo, intenso, pues lo que pasa entre semana no se corresponde a lo que ocurre el fin de semana”.

“Si recuperamos la mejor versión de cada uno de los jugadores se estará más cerca todo”, ha admitido Rodríguez, convencido de que “el equipo va a conseguir victorias y dinámicas buenas, porque estamos capacitados para conseguirlo y somos sabedores de lo que tenemos que hacer”.

Además se ha mostrado comprensivo con la afición y en este sentido ha asegurado “que entiende “que se pueda desanimar con los últimos resultados, aunque confío plenamente en volver a engancharla con ese buen equipo que hemos sido en el mejor tramo de la temporada”.

“Yo soy de los que veo siempre el vaso medio lleno, y la afición le digo que esté tranquila, que sea honesta, no podemos comparar lo que tenemos con lo que tuvimos, estamos donde estamos y hay que caminar hacia delante”, ha destacado Ángel Rodríguez, aún siendo consciente de la dificultad del partido del domingo en Helmántico y del próximo mes que le espera al cuadro rojillo, “si bien ahora mismo lo único importante es el partido del domingo ante el Salamanca”.