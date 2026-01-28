El Numancia presenta a dos de sus refuerzos de invierno

Miércoles, 28 Enero 2026 19:59

El Numancia ha presentado hoy miércoles a los fichajes invernales Iván Martínez y Alex Escardó. Guardameta y media punta llegan para reforzar la plantilla rojilla y cumplir objetivos.

Ambos jugadores ya han debutado con el primer equipo numantino a las órdenes de Ángel Rodríguez, el primero ya acumula dos encuentros y el centrocampista debutó en la segunda parte del partido del domingo en Segovia.

Iván Martínez Marti (Murcia, 13 de agosto de 1996) mide 1,86 metros y llega procedente del C. P. Cacereño de Primera RFEF, donde apenas ha disfrutado de minutos en la primera vuelta del campeonato.

Formado en la cantera del Real Murcia, la pasada temporada compitió en el Yeclano, también de Primera RFEF.

El guardameta ha señalado que en Cáceres no estaba teniendo oportunidades y, “pese a estar en una categoría superior, he optado por dar un paso atrás para dar tres adelante en un club histórico y ambicioso para poder seguir creciendo”.

Iván Martínez se está “adaptando a la ciudad y al frío” y se ha definido como “un portero valiente y sin miedo a fallar, que intento transmitir confianza”.

Llega con el objetivo de dejar el máximo de partidos posibles la portería a cero y con la intención de sumar cada jornada de tres en tres, como si cada fin de semana fuera una fina

l. Llega fichado hasta el final de esta temporada 25-26 con una más opcional, supeditada al ascenso y a un mínimo de partidos jugados.

Por su parte, Álex Escardó Llamas (Benalmádena, 6 de junio de 1998) es un centrocampista creativo de 27 años que llega procedente del Juventud Torremolinos.

Cuenta con amplia experiencia tanto en Primera como en Segunda RFEF, incluso llegó a jugar en Segunda división con la A. D. Alcorcón.

“En Torremolinos no estaba contando con los minutos deseados, por lo que cuando llegó la propuesta del Numancia no me lo pensé, ya que es un club histórico, con ambición y un proyecto serio”, ha afirmado Alex Escardó en sus primeras palabras como jugador rojillo.

“Me muevo más cómodo en la mediapunta”, ha destacado a preguntas de los informadores, y se considera “un perfil de jugador que se está perdiendo un poco”.

Escardó se ha sentido cómodo en sus primeros minutos como numantino y se siente uno más en la plantilla, “porque aunque sea de Málaga me gusta más el frío que el calor”.

“Voy a mostrar mi futbol como siempre he hecho. Somos el Numancia, tenemos que salir a ganar todos los partidos y estamos en ello”, ha apuntado Alex, que ha firmado por lo que queda de temporada, más una más opcional supeditada a objetivo