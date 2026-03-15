Medallas de la cantera atlética soriana en el Campeonato Autonómico de Cross

Domingo, 15 Marzo 2026 15:35

La cantera atlética soriana ha conseguido varias medallas en el Campeonato Autonómico de Campo a través en edad escolar y aniversario.

Un total de 32 atletas han representado en este campeonato en categoría sub 14 y sub 16 a Soria.

El equipo cadete del instituto Machado ha sido primero, en categoría sub 14, mientras el equipo del Ayuntamiento de Ágreda, ha sido segundo en feminas.

En infantil femenino, la selección de Soria ha sido tercera, y la infantil masculina, cuarta.

En una jornada marcada por el frío, el viento y la amenaza de lluvia, la localidad salmantina de Zarapicos ha sido este sábado escenario del Campeonato Autonòmico de campo a través en edad escolar y universitario. Además se han disputado también los Juegos Autonómicos de atletismo adaptado.

Por ayuntamientos y centros escolares se ha impuesto en categoría sub14 Santa Marta de Tormes (15 puntos), con Ágreda (28) y el CEIP Miguel Delibes de Burgos (49) completando el podio.

En cuanto a las selecciones provinciales, el oro ha sido para Burgos (63), la plata para Salamanca (89) y el bronce para Soria (141).

También ha habido pleno burgalés en la carrera masculina, con llegada muy ajustada y victoria para Rodrigo García (6:42) mientras que por centros se ha impuesto el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (30), por delante de IES Comuneros de Castilla (40) y el IES Castilla de Soria (41).

La categoría cadete se ha realizado sobre un trazado de 3.000 metros.

En la prueba masculina, en centros ha ganado el IES Antonio Machado de Soria (19) seguido de los ayuntamientos de Benavente (33) y Aguilar de Campoo (35).

Este Campeonato Autonómico estaba organizado por la Junta de Castilla y León y la Federación de atletismo de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Zarapicos, la Diputación de Salamanca, la delegación salmantina de atletismo y la Federación de Deporte Adaptado.