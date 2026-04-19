Jordán Lázaro y Yolanda Martín, ganadores de VIII "Subida al Palillo", en Golmayo

Domingo, 19 Abril 2026 14:21

Jordán Lázaro y Yolanda Martín han sido los más rápidos en la “Subida al Palillo”, que ha celebrado su octava edición en Golmayo.

En torno a noventa corredores han tomado la salida para afrontar 12 kilómetros de recorrido de esta carrera de montaña, que corona la sierra de San Marcos.

Lázaro ha sido claro dominador de la prueba, prácticamente de principio a fin. De hecho ya ha comenzado con mucha ventaja la subida a la sierra de San Marcos.

Edgar Val y Sara Alcázar se proclamaron campeones de la VII Subida al Palillo en Golmayo 2025. Val revalidó su título masculino con un tiempo de 54:57 (en terreno húmedo), mientras que Alcázar lideró la categoría femenina con un tiempo de 1h:10:14.

Ganadores Subida al Palillo 2026

Senior masculino

1) Jordán Lázaro (53:15)

2) Edgar Val (56,57)

3) José Noreña (58,2)

Master B masculino

1) César Aceña (1:07.48)

2) Pedro Peña (1:13,16)

3) Enrique Ruiz (1:21.14)

Master A masculino

1) Carmelo Lucea (55.35)

2) Josué Pardo (57.12)

3) Denys Casaled (58,3)

Senior femenino

1) Yolanda Martín (1:02:59)

2) Begoña Peña (1:10.27)

3) Sara Alcázar (1:10.28)

Master A

1) Virginia Quellaca (1:09,08

2) Silvia Valenciaga (1:11.54)

3) Laura Gallardo (1:13,06)

Master B

1) Isabel Lafuente (2:11.25)