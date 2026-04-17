Los celestes buscan frente a Teruel pase a semifinales de tlítulo de Superliga

Viernes, 17 Abril 2026 14:13

Los celestes buscan este fin de semana en Soria su pase a las semifinales de la fase por el título de la Superliga española. Tiene dos opciones para conseguirlo, frente al Pamesa Teruel.

La Superliga Masculina definirá sus semifinalistas este fin de semana después de un primer encuentro que evidenció el rol de favoritos de Grupo Herce Soria, CV Melilla y Conectabalear CV Manacor que asaltaron la pista de sus rivales, y por ello contarán con dos opciones como locales para sellar el billete a la penúltima ronda.

El campeón de la Liga Regular, CV Guaguas, es el único obligado a vencer sus dos choques como local para acceder a las semifinales. Los grancanarios reciben a un crecido Unicaja Costa de Almería el viernes en el segundo choque de la serie.

Grupo Herce Soria confía en el apoyo de su afición para cerrar el pase a semifinales.

El conjunto de Luis Alberto Toribio quiere hacer valer la victoria obtenida en Los Planos y buscará sentenciar la eliminatoria en el primer encuentro en Soria que se celebrará en la tarde de este sábado.

Pamesa Teruel Voleibol se desplazará a Los Pajaritos con la misión de alargar la eliminatoria todo lo posible y romper su maleficio ante los sorianos que han vencido con claridad en los tres encuentros disputados esta temporada.

La pugna entre los opuestos Juan Pablo Moreno, que ya está en el club de los 1.000 puntos del equipo soriano, y Germán López marcará buena parte de las opciones de ambos conjuntos, en una eliminatoria que verá su segundo encuentro este sábado a las 19:30 horas, y tiene previsto el tercer y definitivo encuentro para el domingo a las 18 horas, en caso de ser necesario.

El entrenador celeste, Alberto Toribio, ha deseado que su equipo salga con la misma concentración que lo hizo en Teruel.