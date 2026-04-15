Nueva edición de la Travesía Alto Duero: carrera y marcha en Soria capital

Miércoles, 15 Abril 2026 14:03

El próximo sábado 2 de mayo se celebrará en la ciudad de Soria la duodécima edición de la Travesía Alto Duero, la carrera y marcha de montaña con salida y llegada desde la Plaza Mayor y con recorrido por toda la zona de la sierra de Santa Ana.

La carrera comenzará a las 18.00 horas, con un recorrido de 11 kilómetros y alrededor de 700 metros positivos de desnivel.

La marcha de montaña empieza cinco minutos después, a las 18.05 horas, con algo más de siete kilómetros de recorrido y 400 metros de desnivel positivo.

La Travesía Alto Duero está organizada por Banzaii Antártica Asociación Soriana de Montaña, y el precio de la inscripción es de 5 euros tanto para la carrera como para la marcha.



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