"La Subida al Palillo", de Golmayo, cierra inscripciones este miércoles
La carrera de montaña "Subida al Palillo", que se celebrará el domingo en Golmayo, cierra este miércoles las inscripciones.
Protagonistas sorianos en Mérida en el Campeonato de España en Ruta
Inscripciones abiertas y más información en: https://www.avaibooksports.
El plazo de inscripción se cierra el miércoles 15 de abril hasta las 23:59 horas.
La carrera se celebrará el domingo 19 de abril a las 11:30 horas (recogida de dorsales el día de la carrera a partir de las 10:00 horas en el frontón de Golmayo).
El precio de la inscripción es de 6 euros e incluye camiseta.
Además habrá sorteo de diferentes regalos al finalizar la entrega de premios.