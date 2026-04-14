"La Subida al Palillo", de Golmayo, cierra inscripciones este miércoles

Martes, 14 Abril 2026 09:49

La carrera de montaña "Subida al Palillo", que se celebrará el domingo en Golmayo, cierra este miércoles las inscripciones.

Inscripciones abiertas y más información en: https://www.avaibooksports. com/inscripcion/8a-carrera-de- montana-subida-al-palillo/

El plazo de inscripción se cierra el miércoles 15 de abril hasta las 23:59 horas.

La carrera se celebrará el domingo 19 de abril a las 11:30 horas (recogida de dorsales el día de la carrera a partir de las 10:00 horas en el frontón de Golmayo).

El precio de la inscripción es de 6 euros e incluye camiseta.

Además habrá sorteo de diferentes regalos al finalizar la entrega de premios.