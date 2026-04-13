Protagonistas sorianos en Mérida en el Campeonato de España en Ruta

Lunes, 13 Abril 2026 07:41

Mérida ha tenido protagonismo del atletismo soriano en el Campeonato de España en Ruta.

https://www.rfeacontent.es/resultados/2026/ruta/ruta_CtoESP_Merida.pdf

Dos medallas de oros y una de bronce se han colgado los atletas de Soria o con ficha en la provincia.

Para empezar, en 5 K, el ganador ha sido Yahya Aoiuna, que ha marcado un tiempo de 14 minutos y 8 segundos, el mismo en el que han entrado el segundo clasificado, David de la Fuente, de Playas de Castellón, y el soriano Hugo de Miguel, defendiendo los colores de Atletismo Albacete.

Aouina ha sido quién ha tomado el mando final de la carrera y con un cambio largo se ha ido separando del resto de rivales justo en la subida que conduciría a la recta final y ha tenido la energía suficiente para cruzar la línea de meta en primera posición aunque con sus rivales pisándole los talones hasta el último metro.

Aouina, de 29 años y entrenado por Enrique Pascual Oliva, sorprendió el año pasado a todos ganando el Campeonato de España de campo a través en Getafe.

En Milla, la medalla de oro ha sido para Naima Ait Alibou.

Alibou se ha puesto en cabeza desde el primer momento, seguida muy de cerca por Judith Otazua (Atletismo San Sebastián) y Marta Mitjans (Nike Running Club), quienes se han distanciado del resto del grupo en los primeros compases de la carrera.

Alibou ha impuesto un ritmo vertiginoso, comandando la prueba y dejando atrás a sus rivales, consiguiendo su primer título de campeona de España, además de establecer un nuevo récord de los campeonatos con 4 minutos y 38 segundos.

En Medio Maratón, David Rodríguez Rujula sido cuarto en su categoría (+ de 45 años) y 39 en la genera mientras que Joaquín Martínez Buberos ha entrado en el puest0 52.