Yolanda Martín y Fernando Bocigas, ganadores del Arganza Trail en su décimo quinta edición

Domingo, 12 Abril 2026 20:31

El Arganza Trail – Cañón del Río Lobos ha celebrado este domingo su decimo quinta edició, muy especial ya que se ha vuelto a los orígenes de tal forma que la salida y meta ha estado ubicada en las Eras de Arganza que han recuperado de nuevo su colorido. Yolanda Martín y Fernando Bocigas han sido dos de sus protagonistas.

En esta ocasión las Eras de Arganzas eran las protagonistas, aunque con lluvia a primera hora y niebla en las cimas, se pudo disfrutar de una jornada apasionante de Trail running. Los más de 350 participantes que se dieron cita en la prueba y los espectadores que acudieron para dar aliento lo gozaron.

A las 8:30 horas de la mañana empezaba la primera de sus pruebas, la carrera reina, el Arganza Trail en su modalidad de 33 kilómetros y 1.950 metros de desnivel positivo.

Por último cerraba la cita la distancia corta de 10 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo que, a su vez, pertenece al II Circuito de Trail Running Soria Puro Oxígeno.

Entre medio de las dos distancias hubo tiempo para el futuro, los Corremontes, que también volvían a poner la nota de ilusión en las Eras de Arganza.

Éstos corredores de montaña en edad escolar disfrutaban de nuevo de dos recorridos a elegir no competitivos de 3 y de 6 Kilómetros y posteriormente, tras reponer fuerzas, se fabricaron su propio trofeo.

En la distancia de 33 kilómetros Fernando Bocigas tomaba muy pronto la cabeza de carrera y no la soltaría en todo el recorrido, de hecho fue incrementando su ventaja conforme pasaban los kilómetros hasta parar el cronómetro en tres horas y veintiocho minutos.

Las lluvias matutinas y de la pasada madrugada hicieron que el terreno estuviera bastante pesado en algunos tramos pero no fue impedimento para que cruzara la línea de meta en primera posición. Ignacio Hernando y Guillermo Moreno segundo y tercero respectivamente acompañaron en el podium al campeón.

En categoría femenina pasaría una cosa parecida, ya en el Cuchillejo, Marta Manso empezaba a poner tierra de por medio entre sus perseguidoras.

María Rodríguez y Gina Alixia Delcid iban corriendo muy cerca una de otra hasta que en la Senda de los elefantes empezaron a separarse y terminar así a su llegada a las Eras de Arganza.

La distancia corta de 10 Kilómetros en categoría femenina fue para Yolanda Martín.

Sara María Alcázar y Sara Belén Rupérez lo intentarían pero no pudieron alcanzarla terminando segunda y tercera. En categoría masculina Jordán Lázaro se hizo con la victoria completando el recorrido con un tiempo de cincuenta y cinco minutos seguido muy de cerca de Gartzen Elejabarrieta y Denys Oriol Casaled.

El Arganza Trail cierra con éxito su especial aniversario celebrado en las Eras de Arganza mostrando una vez más Soria al mundo y aunque un poco pasado por agua siguió sorprendiendo con la dureza y belleza de su entorno.

Las clasificaciones completas las tenéis en nuestra página web (www.arganzatrail.com).