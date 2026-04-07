Abel Antón promocionará el maratón de Cali

Martes, 07 Abril 2026 20:35

Abel Antón viajará en los próximos días hasta Colombia para participar en la promoción del Maratón de Cali, que busca en su segunda edición conseguir los 20.000 corredores inscritos.





Con el sello World Athletics, la maratón de este año se desarrollará los días 2 y 3 de mayo e incluirá distancias para todas las edades, con especial énfasis en la participación infantil.

Antón recibió la invitación del organizador de la prueba en Berlín, donde el doble campeón mundial de maratón se desplazó en septiembre para recibir un homenaje de la prueba alemana.

El español está considerado como uno de los mejores maratonianos de la historia gracias a sus títulos Mundiales de Maratón (Atenas 97, por delante de Martín Fiz, y Sevilla 99) y por sus triunfos en los mejores maratones del mundo como Londres (1998) y Berlín (1996).

Los keniatas Evans Mayaka y Emmah Cheruto Ndiwa ganaron la primera edición de la maratón de Cali.

Antón ha ejercido esta Semana Santa de anfitrión en la visita girada por el periodista de Antena-3, Manu Sánchez.

“Casi abril pero en la Laguna Negra de Soria seguimos en pleno invierno. Un poco de desconexión y turismo con amigos enseñándoles mi provincia para coger fuerzas para el resto de la temporada”, ha escrito el exatleta en su perfil de redes sociales.