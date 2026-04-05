La Valeránica Running celebrará novena edición el 16 de mayo

Domingo, 05 Abril 2026 17:01

El Ayuntamiento de Berlanga de Duero organizará el próximo 16 de mayo la novena edición de la “Valeránica Running”, una prueba inscrita en el calendario autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

La participación está abierta tanto a atletas federados como sin federar, salvo las excepciones que se recogen en la Circular 85-2025 de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

El comienzo de la prueba será a la 11:00 horas del próximo 16 de mayo.

Las diferentes salidas se realizarán desde la plaza Mayor de la localidad.

Las categorías y su orden de salida será el siguiente:

HORA CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA METROS VUELTAS CIRCUITO 11.00 SUB- 16 CADETES 2010-2011 2000 A 11.25 SUB- 14 INFANTILES 2012-2013 1200 B 11.40 SUB -12 ALEVINES 2014-2015 750 C 11.50 SUB – 10 BENJAMÍN 2016-2017 500 D 12.00 SUB – 8 PREBENJAMÍN 2018-2019-2020 350 E 12.10 NIÑOS Y CHUPETINES 2021-2024 100 F 12.30 5 KM – 10 KM Y MARCHA POPULAR G

Los circuitos correspondientes a cada una de las pruebas pueden consultarse en el siguiente enlace: CIRCUITOS

Inscripciones

El precio de la inscripción es de 10 euros para los participantes en 5 km - 10 km y de 8 euros para el resto de categorías y marcha popular.

Las inscripciones se realizarán mediante el formulario habilitado.

Se debe cumplimentar según las indicaciones y realizar el pago correspondiente a cada categoría (con tarjeta de débito o crédito).

Se puede acceder en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción finalizá el día 11 de mayo de 2026 a las 23:59 h.