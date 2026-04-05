La Valeránica Running celebrará novena edición el 16 de mayo
El Ayuntamiento de Berlanga de Duero organizará el próximo 16 de mayo la novena edición de la “Valeránica Running”, una prueba inscrita en el calendario autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León.
Golmayo organiza el 19 de abrl la octava edición de "Subida al Palillo"
La participación está abierta tanto a atletas federados como sin federar, salvo las excepciones que se recogen en la Circular 85-2025 de la Federación de Atletismo de Castilla y León.
El comienzo de la prueba será a la 11:00 horas del próximo 16 de mayo.
Las diferentes salidas se realizarán desde la plaza Mayor de la localidad.
Las categorías y su orden de salida será el siguiente:
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HORA
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CATEGORÍA
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AÑO NACIMIENTO
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DISTANCIA METROS
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VUELTAS
CIRCUITO
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11.00
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SUB- 16 CADETES
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2010-2011
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2000
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A
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11.25
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SUB- 14 INFANTILES
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2012-2013
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1200
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B
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11.40
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SUB -12 ALEVINES
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2014-2015
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750
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C
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11.50
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SUB – 10 BENJAMÍN
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2016-2017
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500
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D
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12.00
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SUB – 8 PREBENJAMÍN
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2018-2019-2020
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350
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E
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12.10
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NIÑOS Y CHUPETINES
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2021-2024
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100
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F
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12.30
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5 KM – 10 KM Y
MARCHA POPULAR
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G
Los circuitos correspondientes a cada una de las pruebas pueden consultarse en el siguiente enlace: CIRCUITOS
Inscripciones
El precio de la inscripción es de 10 euros para los participantes en 5 km - 10 km y de 8 euros para el resto de categorías y marcha popular.
Las inscripciones se realizarán mediante el formulario habilitado.
Se debe cumplimentar según las indicaciones y realizar el pago correspondiente a cada categoría (con tarjeta de débito o crédito).
Se puede acceder en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción finalizá el día 11 de mayo de 2026 a las 23:59 h.