Golmayo organiza el 19 de abrl la octava edición de "Subida al Palillo"

Lunes, 30 Marzo 2026 15:42

La carrera de montaña “Subida al Palillo” disputará su octava edición el próximo 19 de abril.

El Ayuntamiento de Golmayo, que organiza esta prueba, ha publicado información sobre esta nueva edición.



Puedes consultar toda la información en www.golmayo.es

Este año la carrera sigue formando parte del Circuito Provincial Trail organizado por la Diputación de Soria.

La carrera se celebrará el domingo 19 de abril a las 11:30 horas (recogida de dorsales el día de la carrera a partir de las 10:00 horas en el frontón de Golmayo).

El plazo de inscripción estará abierto hasta el miércoles 15 de abril de 2026 hasta las 23:59 horas, al precio de 6 euros (incluye camiseta).

Habrá sorteo de diferentes regalos al finalizar la entrega de premios.

En la última edición, 80 atletas participaron en esta prueba.

En categoría sénior, de 18 a 40 años, el triunfo fue para Edgar Val y Sara Alcázar.

En la prueba masculina el ganador cruzó la línea de meta en un tiempo de 54.57 por lo que venció con relativa comodidad.

La segunda plaza fue para Pakito Alonso (55,56), seguido de Fernando Bocigas (56,02).

En féminas, la ganadora cruzó la línea de meta con una marca de 1h:10,14.

En categoría máster, de 41 años en adelante, el triunfo fue para César Giaquinta (57,01) y cuarto en la general, seguido de Denys Oriol Casaled (58,44), y Luis Prieto Notívoli (1h:00,05), quinto y sextos en la general respectivamente.

Virginia Quellca Mamani (1h:11,53), 37 en la general, fue la vencedora en máster femenina, seguida de Laura Gallardo (1h:15,47), y Ana García Miguel (1h16.53).