Narros acoge segunda edición del Trail Cerco a los 7 Infantes

Lunes, 30 Marzo 2026 12:56

Narros ha acogido este sábado la segunda edición del Trail Cerco a los 7 Infantes, una cita que ha reunido a más de 200 corredores en el marco del Campeonato de Castilla y León de Trail de Corta Distancia en categoría única y la Copa de Carreras por Montaña en Línea Cadete e Infantil de la FDMESCYL.

https://www.fclm.com/clasificaciones/

En la clasificación general masculina de la prueba, abierta también a corredores no federados, la victoria fue para el corredor local Hugo de Miguel, que completó el recorrido en 1:17:17.

Tras él, a tan solo unos segundos de diferencia, Joel Santamaría, del Club Xtrem Covaleda, se proclamó campeón de Castilla y León de esta modalidad, que en esta ocasión se disputó sobre un recorrido de 16 kilómetros y 850 metros de desnivel positivo.

Su compañero Jordan Lázaro, tercero en la general, logró el subcampeonato autonómico, mientras que el podio del Campeonato de Castilla y León lo completó Víctor López, del Team Running Destroyer, cuarto clasificado en la prueba.

En categoría femenina, Claudia Corral, del DLC Trail Team, confirmó su condición de favorita al imponerse en la clasificación general y proclamarse campeona de Castilla y León.

La segunda posición, tanto en la prueba como en el campeonato autonómico, fue para María de los Ángeles Torio, mientras que la corredora del DLC Trail Team Alba Sanz, sexta en meta, ocupó el tercer lugar del podio del campeonato autonómico.

La jornada se completó con las pruebas de promoción, puntuables para la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea Cadete e Infantil.

En la carrera cadete, de 10 kilómetros de recorrido, los vencedores fueron Lucas Gómez-Galarza y Paula Martín, mientras que en la prueba infantil, de 5,5 kilómetros, se impusieron Jorge Frontera e Irene Conde.

Uno de los aspectos destacados de la cita, con el objetivo de reforzar el nivel competitivo de la prueba, fue la mejora en la dotación económica de los premios del Campeonato de Castilla y León de Trail Corto, una medida impulsada por la organización, formada por el Team Running Destroyer, el Ayuntamiento de Narros y la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.

De este modo, los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina, recibieron premios de 400 euros, 250 euros y 150 euros, respectivamente.

La próxima cita del calendario autonómico será el Campeonato de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea Individual en todas las categorías, que se celebrará el 10 de mayo en la K-22 La Granja, en La Granja de San Ildefonso (Segovia).