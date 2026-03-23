La selección española de atletismo consigue cinco medallas en Mundial indoor

Lunes, 23 Marzo 2026 09:34

La selección española de atletismo ha cerrado el Campeonato del Mundo indoor de Kujawy Pomorze con un balance sobresaliente, reflejado en cinco medallas (un oro, dos platas y dos bronces).

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Con este resultado el combinado español se ha situado en la sexta posición del medallero y supone la segunda mejor cosecha histórica, sólo superada por las seis medallas de Birminghan 2003.

Además, se han alcanzado ocho puestos de finalista (8ª posición en la clasificación global), mejorando los registros de los dos últimos Mundiales de 2024 y 2025.

Mariano García ha firmado una actuación para el recuerdo, conquistando el título mundial short track de 1.500 m de principio a fin.

El mediofondista español ya había dejado claro en las series que llegaba al campeonato en un gran estado de forma, lo que le situaba entre los máximos aspirantes al oro.

“La Moto”, como se le conoce, ha materializado a la perfección su plan: ha cogido la cabeza en torno a los 100 metros, ha controlado el ritmo y ha vigilado especialmente al portugués Nader, a priori el rival más peligroso.

En la recta final, tras un leve traspié sin consecuencias al salir de la última curva, Mariano ha cruzado la meta en 3:39.76.

Con este triunfo, entra en la historia al convertirse en el primer atleta español con títulos mundiales short track en 800 m (Belgrado 2022) y 1.500 m.

Además, se suma al legado histórico iniciado por Colomán Trabado, vencedor en París 1985 —edición con categoría de Juegos Mundiales—, precedente de los actuales Campeonatos del Mundo.

El plusmarquista español de 800 m, Mohamed Attaoui, se ha unido a la fiesta con un valioso bronce en su segunda participación mundialista.

Ya había avisado en semifinales al batir el récord de España con 1:44.48, una marca que multiplicaba sus opciones de podio.

En la final ha mantenido su táctica habitual: correr a cola de pelotón, vigilante y esperando su momento. Los parciales de 200 m (24.87) y 400 m (51.92) evidenciaban un ritmo muy exigente.

Finalmente, se ha colgado el bronce con 1:44.66, segunda mejor marca de su vida tras el récord nacional logrado el día anterior.

Attaoui se ha convertido en el séptimo español medallista mundial en 800 m, junto a los oros de Colomán Trabado (1985) y Mariano García (2022), las platas de Benjamín Fernández (1985) y Tomás de Teresa (1991), y los bronces de Saúl Ordóñez y Elvin Josué Canales (2005).

El relevo femenino de 4x400 m ha firmado una actuación memorable para colgarse el bronce y lograr el mayor éxito de un relevo femenino español en unos Mundiales short track.

El cuarteto formado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás ha completado una carrera sobresaliente.

Blanca Hervás, encargada del cierre, ha vuelto a demostrar su enorme nivel competitivo en su quinta carrera del campeonato.

Con inteligencia y determinación, se ha mantenido en la lucha para lanzar el ataque decisivo a la salida de la curva final, superando a la atleta polaca para asegurar el bronce con 3:26.04, segunda mejor marca española de la historia.

Este resultado supone la primera gran medalla internacional para España en el relevo largo femenino y confirma la excelente salud del Programa Nacional de Relevos (PNR) de la RFEA.