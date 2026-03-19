Fermín Cacho ya está en casa, tras sufrir desfallecimiento el 28 de febrero

Jueves, 19 Marzo 2026 16:48

Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros en los Juegos de Barcelona 1992 y plata en 1996 en Atlanta (EEUU), ya está en casa, tras diecisiete días ingresado en centros hospitalarios de Jaén, como consecuencia de un desfallecimiento que sufrió el pasado 28 de febrero en el que perdió el conocimiento.

El estado de salud del exatleta soriano, campeón olímpico de 1.500 metros en los Juegos de Barcelona 92, ha experimentado una evolución positiva después del desvanecimiento que sufrió el 28 de febero en un acto familiar en la localidad jiennense de Bailén.

Tras la caída, Cacho fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Agustín de Linares debido al fuerte golpe que se produjo en la frente.

Cacho fue trasladado a Jaén, donde en la Unidad de Cardiología se le practicaron diversas pruebas médicas, entre ellas un cateterismo, según informó el Diario Jaén, que reveló que los resultados descartan lesiones cardíacas graves.

Precisamente, en este centro hospitalario es donde se le ha dado el alta médica después de someterse a más pruebas para conocer su estado de salud, que ha ido mejorando conforme han pasado los días.

Fermín Cacho, de 57 años, es reconocido como una leyenda del atletismo español, siendo oro en 1.500 metros en Barcelona 92 y plata en Atlanta

El atleta agredeño ha celebrado la buena noticia en sus redes sociales tras recibir el alta en Jaén.

"Después de 17 días ingresado… por fin estoy en casa. Hoy puedo celebrar el Día del Padre junto a mis hijas y mi mujer. Y no puedo pedir más. Han sido días difíciles, pero también de los que te recuerdan lo verdaderamente importante: la familia, la vida… y todas esas personas que están al otro lado cuidando de ti”, ha señalado.

Además ha agradecido “de corazón” a todos los equipos médicos y de enfermería que le han atendido en estos días.

“Gracias por vuestro trabajo, vuestra profesionalidad y, sobre todo, por el trato humano que habéis tenido conmigo. Una vez más, queda demostrada la enorme calidad de nuestra sanidad pública”, ha resaltado.

Cacho ha señalado que ahora toca recuperarse poco a poco, volver a la vida normal y seguir cogiendo ritmo.

“Gracias a todos por vuestra preocupación y por tantas muestras de cariño recibidas en estos días. Nos vemos pronto en las carreras.”