Ganadores de carrera popular en Soria del Día de la Comunidad

Jueves, 23 Abril 2026 20:05

Guillermo Hernández y Elizabeth Giaquinta han ganado la carrera popular organizada por la Junta en Soria con motivo de la celebración del Día de la Comunidad.

Hernández, soriano afincado en París, ha sido el más rápido en la línea de meta, tras recorrer los más de cuatro kilómetros con lo que contaba el recorrido, trazado por el paseo del Espolón y la dehesa de Soria.

Este atleta master B ha empleado un tiempo de 12 minutos y 30 segundos.

En segunda posición ha entrado el senior José Noreña, con un tiempo de 12 minutos y 48 segundos mientras la tercera plaza ha sido para el atleta máster C César Guiaquinta.

La mujer más rápida ha sido la joven promesa del atletismo soriano, Elizabeth Giaquinta, décimo segunda en la clasificación general, con un tiempo de 14 minutos y 47 segundos.

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