El C.D. San José, campeón de fase previa del V Torneo Elige Soria

Jueves, 23 Abril 2026 20:39

El equipo del C.D. SAN José ha ganado la fase provincial de la V edición del Torneo Elige Soria en categoría benjamín y disputará la fase final el próximo 1 de mayo junto a equipos como el Atlético de Madrid o el Rayo Vallecano.

El San José se ha impuesto en la final, desde el punto de penalti, al Golmayo Camaretas.

Esta fase provincial se ha disputado en la jornada del Día de la Comunidad en la Ciudad del Deporte del C.D. Numancia.

Doce equipos de la provincia de Soria, divididos en cuatro grupos de tres equipos, han disputado una ligilla para dar paso a las siguientes rondas clasificatorias.

Golmayo Camaretas, Arcos de Jalón, San José, Calasanz, Almazán, Sporting Uxama, la Escuela del Numancia en Ólvega, la Escuela del Numancia en Ágreda, AD Ólvega, Covaleda, San Esteban y un equipo combinado del Ayuntamiento han entrado en liza.

La fase final se celebrará el próximo 1 de mayo en horario matinal con la participación del C.D. San Jose, y otros siete equipos como el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Burgos C. F., U D. Logroñés, C. D, Parquesol y C. D. Numancia.