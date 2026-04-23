Impuestos, jubilación y herencias, principales asuntos legales que preocupan en Castilla y León

Jueves, 23 Abril 2026 20:18

La declaración de impuestos (45%), la jubilación (36%) y las herencias (32%) son los principales asuntos legales que generan preocupación entre los castellano leoneses.

Así lo confirma el Barómetro de la Protección Jurídica presentado por onLygal, la compañía especialista en soluciones de protección jurídica y servicios legales.

Con esta herramienta, la compañía analiza, periódicamente, el pulso de la actualidad en torno a las preocupaciones de los castellanoleoneses en el ámbito legal, así como su nivel de conocimiento jurídico.

“Las principales preocupaciones legales de los castellanoleoneses se concentran en decisiones que tienen un impacto directo sobre su economía personal y familiar. La fiscalidad, la jubilación y las herencias son cuestiones complejas con importantes implicaciones personales que exigen cada vez más información, anticipación y acompañamiento experto y, además, afectan a momentos especialmente sensibles en la vida de las personas”, ha afirmado Natàlia Mañas, responsable del Centro de Atención Jurídica de onLygal.

Según estos datos, los asuntos relacionados con la comunidad de vecinos y la baja laboral completan los primeros puestos del Barómetro, en el que la modificación de las condiciones laborales entra por primera vez con fuerza en la 6ª posición.

Cierran este Top 10 los asuntos legales relacionados con la compraventa de vivienda y la solicitud de ayudas y subvenciones.

Y es que los castellano leoneses no llegan al aprobado en conocimientos legales –con una nota media de 4,7–, y el 73% considera que desconoce en gran medida sus derechos y solo el 21% de los encuestados afirma saber cómo funciona el sistema judicial.

En una línea similar, un 54% afirma no confiar en su propio conocimiento legal.

Entre otras razones, porque lo adquiere por vías informales.

En concreto, las lecturas y publicaciones continúan siendo la principal fuente de información (49%), seguida de Internet (39%) y del entorno cercano con conocimientos legales (27%). Por el contrario, las vías formales siguen siendo minoritarias.

Preocupaciones legales por ámbitos

Laboral - El 64% de las personas consultadas afirma haber tenido alguna duda legal sobre cuestiones laborales.

Las más frecuentes siguen siendo las relativas a la jubilación (36%) y la baja laboral (24%), a las que se añaden las modificaciones de las condiciones laborales (para otro 24%).

“Entre las razones que podrían explicar por qué los cambios de las condiciones laborales preocupan, en mayor medida, en la actualidad destacaría el hecho de que muchas empresas están adaptándose a cambios económicos, tecnológicos y organizativos para mantener competitividad. Esto puede implicar ajustes en horarios, funciones, salarios o lugares de trabajo que generan inquietud en el trabajador respecto a sus derechos o estabilidad laboral”, ha comentado Mañas.

Familiar - Más de la mitad de los castellanoleoneses han tenido algún tipo de inquietud jurídica en este ámbito (56%).

Las herencias destacan como el tema que más dudas suscita (32%), seguidas de la salud (14%) y del divorcio o separación (13%).

Vivienda - Casi la mitad de las personas consultadas (47%) ha experimentado algún tipo de cuestión jurídica relacionada con la vivienda.

Las relativas a la comunidad y vecinos (25%) y la compraventa de vivienda (21%) encabezan los motivos, seguidas muy de cerca por el alquiler (18%).

Económico-fiscal - El 55% declara haber tenido dudas de legales en este ámbito.

La declaración de impuestos destaca como el tema más frecuente (45%). Le siguen la solicitud de ayudas y subvenciones (20%), y los contratos bancarios (17%).

Movilidad y transporte - En este ámbito, es un 36% la proporción de personas que afirman haber tenido dudas legales.

Las multas siguen siendo el principal motivo (23%), seguidas de la compraventa de vehículos (17%).

Por su parte, los accidentes de tráfico representan un 10%.

Consumo, viajes e Internet - El 48% afirma haber tenido dudas relacionadas con este ámbito, en el que destacan las compras (24%), seguidas de las estafas (20%) y los viajes (18%)

En conclusión, destacan las preocupaciones que, en su mayoría, consolidan a la dimensión económica como el principal detonante del surgimiento de dudas legales entre los castellanoleoneses.

Y, por último, pero no menos importante, ponen de manifiesto la importancia de seguir acercando el conocimiento jurídico a la sociedad, facilitando el acceso a información clara y acompañamiento experto en momentos clave para las personas.