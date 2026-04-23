El Sporting comienza Fase Final de la Primera Divisón masculina

Jueves, 23 Abril 2026 20:25

El Moreno Sáez Sporting disputará, a partir de este viernes en Elche (Alicante), la Fase Final de la Primera División Masculina, en la que se dilucida quienes logran el ascenso a Superliga 2, la antesala de la máxima categoría.

Fotografía. Carlos Arlegui

La Universidad de Granada será el primer rival de los sorianos en un duelo que está previsto para las 12:00 horas.

Ese mismo día, pero a las 19:30, el Moreno Sáez Sporting tendrá como adversario en la segunda jornada al organizador, el Club Voleibol Elche.

Para el sábado, a las 9:30 horas, quedará el último choque del Grupo A, en el que los sorianos se medirán al Hidropres CEV L’Hospitalet.

El Grupo B lo componen el Club Voleibol Oviedo, el Paterna Liceo de Valencia, el Club Voleibol Pòrtol de Palma de Mallorca y el Voley Playa Madrid. Serán los dos primeros de cada grupo los que accedan a semifinales.

Un total de dieciocho victorias -tres de ellas en cinco mangas- logró en el Grupo A de la Primera División Masculina un Moreno Sáez Sporting que sólo sufrió cuatro tropiezos -tres de ellos en el tie-break- y que alcanzó los 54 puntos, por los 51 que sumó el CyL Palencia 2026.

A este equipo -el formado por los componentes de la Concentración Permanente Juvenil de la Federación Española- es al que los sorianos derrotaron por un claro 3-0 en el Polideportivo de Los Pajaritos para asegurarse el título en la penúltima jornada.

Una semana después, el Moreno Sáez Sporting cayó en un choque intrascendente frente al Club Voleibol Oviedo, que ha accedido a la Fase Final porque las normas de competición le impiden disputarla al CyL Palencia 2026.

La expedición del Moreno Sáez Sporting que este jueves ha viajado a Elche la componen Rubén Bahón, Pablo Blanco, Álex Gómez, Daniel González, Daniel Martín, Aarón Molina, Pablo Mugarza, Fernando Ormazábal, Raúl Pascual, Sergio Pascual y Mateo Sanjuán, además de Álvaro Hernández, quien compaginará su tarea de entrenador con la de jugador.

Seis de ellos (Bahón, Gómez, González, Mugarza, Sergio Pascual y Hernández) ya participaron en la Fase Final de 2023, disputada en Molina de Segura (Murcia) y en la que el Moreno Sáez logró el título, lo que le permitió competir en Superliga 2 durante dos años.

La Universidad de Granada jugó ocho campañas en la máxima categoría -entre 1997 y 2008- y el Elche -campeón de la Copa del Rey en 2003- también se codeó con los mejores del país entre 2001 y 2008.