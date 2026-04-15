Los clubes de voleibol de Soria se unen en iniciativa solidaria contra cáncer infantil

Miércoles, 15 Abril 2026 17:48

El polideportivo de Los Pajaritos ha acogido la presentación de una iniciativa solidaria impulsada por los clubes de voleibol de la ciudad, Sporting Santo Domingo y Río Duero, que se han unido para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y recaudar fondos en apoyo a Vera Alonso, jugadora cadete del Sporting Santo Domingo.

En la presentación, han participado el entrenador de la deportista Sergio Corredor, los presidentes de los clubes César Gonzalo y Alfredo Cabrerizo y el concejal Manuel Salvador.

El concejal ha destacado durante la presentación el valor de esta propuesta, subrayando que “cuando la causa lo merece, todos remamos en la misma dirección”, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar y colaborar en una acción que “habla mucho más allá del deporte, habla de personas”. Es clave que Vera se sienta acompañada el domingo a las 12.30 para sentirse acompañada en su lucha contra la enfermedad.

La iniciativa, que cuenta con la implicación del Río Duero Soria y el Sporting Santo Domingo, nace del entorno cercano de la jugadora, compañeras, entrenadores, familia, y se articula como una respuesta colectiva del voleibol soriano ante una situación que trasciende lo deportivo.

Bajo el lema “Juntos como un equipo contra el cáncer infantil”, las acciones se desarrollarán durante el fin de semana coincidiendo con partidos y competiciones en el polideportivo de Los Pajaritos, incluyendo el encuentro de play-off entre el equipo de Superliga y Teruel, así como varios derbis en categorías inferiores.

Uno de los momentos más emotivos tendrá lugar el domingo 19 de abril a las 12.30 horas, cuando las jugadoras del equipo cadete femenino realizarán un homenaje a Vera luciendo una camiseta común, simbolizando la unión de ambos clubes como un único equipo frente a la enfermedad.

Además, se repartirán pulseras doradas —color asociado al cáncer infantil— entre deportistas y participantes, reforzando el objetivo principal de la iniciativa: dar visibilidad a esta realidad y mostrar el apoyo colectivo.

El evento incluye distintas fórmulas de colaboración:

-Venta de menús solidarios de McDonald’s con tickets a 10 euros, de los cuales el 60% se destinará a la Fundación Infantil Ronald McDonald, que apoya a familias con menores en tratamiento fuera de su lugar de residencia.

-Venta de productos solidarios (botellas, peluches, artículos promocionales) durante todo el fin de semana.

-Rifa solidaria con cuatro lotes donados por establecimientos y empresas de Soria, con participaciones a 2 euros, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Desde la organización han querido agradecer la implicación del tejido empresarial soriano, que ha respondido de forma unánime a la iniciativa, así como el apoyo de las entidades colaboradoras.

Una respuesta colectiva del deporte soriano

Los representantes de los clubes han coincidido en señalar que esta acción “supera cualquier ámbito deportivo” y que el objetivo es trasladar a Vera y a su familia que “no está sola”, poniendo en valor el papel del deporte como herramienta de cohesión social.

Asimismo, han destacado la importancia de visibilizar una realidad que afecta a muchas familias y han animado a toda la sociedad soriana a acudir al polideportivo, participar en las actividades y contribuir, en la medida de lo posible, a esta causa solidaria.

La iniciativa pretende así convertir el deporte en un altavoz social y solidario, demostrando que, más allá de la competición, Soria sabe unirse cuando más se necesita.