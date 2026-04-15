El polideportivo del Campus de Soria iniciará este año sus obras

Miércoles, 15 Abril 2026 16:36

Las obras del polideportivo del Campus de Soria comenzarán este año y se prolongarán durante tres ejercicios, según ha confirmado el vicerrector de Infraestructuras, Patrimonio y Sostenibilidad de la UVa, Julio Grijalba. La inversión total se estima en 8,5 millones de euros, con ayuda económica de la Junta.

Grijalba ha acompañado este miércoles al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, que ha visitado el Campus de Soria para asistir a varias convocatorias y hacer balance de sus dos mandatos al frente de la institución académica.

La Universidad de Valladolid ha incluido en sus presupuestos de este año una partida de 600.000 euros para la primera fase del polideportivo del Campus de Soria, que servirá para la docencia del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

La dotación deportiva contará con una superficie de 2.440 metros cuadrados construidos, que albergará un módulo base tipo: pabellón triple polideportivo (PAV-3), de 1.215 metros cuadrados, un espacio para rocódromo y un módulo de aseos, vestuarios y almacenes.

Estará dimensionado según las normas NIDE y CNID para albergar canchas de baloncesto, fútbol sala, voleibol y bádminton.

Su altura libre permitirá la práctica de deporte de equipo y gimnasia.

El presupuesto aproximado del proyecto es de 3 millones de euros (IVA incluido) a lo que habrá que añadir la inversión necesaria para el equipamiento.

El polideportivo está cofinanciado por la Junta de Castilla y León dentro del Plan de Infraestructuras (2025-26)

En la segunda fase se construir el edificio para la docencia y la investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte dotado una zona departamental y espacios deportivos con tipologías y espacios multifuncionales para la investigación (aulas-laboratorios y otros equipamientos afines).

La superficie será de 3.000 metros cuadrados construidos.

Habrá un área docente e investigadora: centro de simulación clínica, laboratorios, aulas polivalentes y despachos y seminarios.

Y otra área de servicios y soporte: vestuarios, accesibilidad y circulacióe instalaciones.

El presupuesto estimado de esta segunda fase es de 5.5 millones (IVa incluido), a lo que habrá que añadir el equipamiento.

Esta segunda fase será financiada por la Junta, según el protocolo de colaboración con los rectores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.