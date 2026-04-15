Largo repasa los logros conseguidos en Campus de Soria durante su mandato

Miércoles, 15 Abril 2026 16:22

El Rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha repasado este miércoles en el Campus de Soria sus dos mandatos al frente de la Universidad y los logros conseguidos.

Largo, que ha participado en la inauguración del VI Congreso Internacional sobre la Vid y el Vino y su Traducción, bajo el lema “El vino en tu lengua”, ha destacado a los periodistas como uno de los grandes logros la implantación del Grado del Deporte, al que ha augurado un “futuro prometedor”, dada la buena acogida que ha tenido en sus primeros años.

Además ha explicado que ha buscado en sus ocho años de mandato contribuir al crecimiento de los cuatro campus que conforman la Universidad de Valladolid.

Asi ha subrayado que su equipo deja campus "más fuertes con nuevas titulaciones como el Grado del Deporte que tiene un futuro muy prometedor con expectativas de crecimiento, también ha crecido en másteres y en la formación permanente para profesionales".

Además ha resaltado que el campus ha apostado por la innovación, el talento y la incorporación de profesorado, lo que le da proyección de futuro al Campus.

"También se han incorporado investigadora hace dos años la primera investigadora Ramón y Cajal lo que hace del Campus de Soria un polo de atracción para desarrollar carrera investigadora"; ha resaltado.

Otro aspecto en el que ha incidido Largo ha sido la bajada de las tasas, de la mano de la Junta de Castilla y León, con la matrícula del grado un 35 por ciento más barata y hasta un 45 en el caso de los másteres, así como la matrícula gratuita para el primer año para los empadronados.

"Se han incrementado las ayudas propias para atender a los estudiantes y que nadie se quede fuera. Hay que seguir en estas líneas de actuación poniendo en el centro a los estudiantes para darles la mejor formación", ha subrayado Largo.

Por último, ha recalcado que la UVa se encuentra en el top diez nacional en empleabilidad.