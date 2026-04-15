El Club de Golf Soria busca gestores para su bar-restaurante-cafetería

Miércoles, 15 Abril 2026 15:39

El Club de Golf Soria ha iniciado un proceso de selección para la gestión del bar restaurante cafetería ubicado en la planta superior de su casa club.

Se trata de un espacio abierto a todos los públicos, con amplia zona de aparcamiento para todo tipo de vehículos perfecto para aunar tranquilidad, naturaleza y buena gastronomía.

Se trata de un local amplio a solo diez minutos de Soria, un establecimiento ideal para celebraciones de todo tipo, equipado con una cocina grande y que registra una gran actividad a lo largo de todos los días de la semana gracias a los usuarios del club, ya sean o no socios.

La cafetería dispone de una zona de barra para desayunos y mesas para los almuerzos, así como una zona habilitada para el descanso con sofás y televisión.

El restaurante cuenta con ventanales con magníficas vistas del campo y tiene capacidad para 170 comensales, por lo que es apto para todo tipo de eventos. A todo ello hay que añadirle la terraza que rodea la casa club, un espacio ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno.