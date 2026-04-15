Estudio Ayllón suma dos reconocimientos internacionales en Premios Pelikanor 2025

Miércoles, 15 Abril 2026 15:27

EstudioAyllón continúa su imparable trayectoria ascendente en el ámbito del diseño profesional. En esta ocasión, el estudio soriano ha sido galardonado con dos Pelikanor Selection Award 2025, un reconocimiento a la excelencia de la ilustración aplicada al diseño.

Los proyectos premiados han destacado en dos áreas: mejor ilustración aplicada en una marca, por el trabajo realizado para Panmimus, y mejor ilustración aplicada a un libro, por la obra de Valdelavilla.

Estos premios internacionales, organizados por la Fundación Veredictas, ponen en valor la ilustración como una herramienta imprescindible en el branding, el packaging y la comunicación visual

Estos dos éxitos internacionales se suman a los cuatro Premios Anuaria obtenidos por el estudio a principios de este mismo año.

Los premios Anuaria, con más de tres décadas de trayectoria, son el máximo referente de excelencia del diseño gráfico en España.

Están organizados por la Fundación Veredictas Internacional y son respaldados por los principales colegios profesionales de diseño del país.

Con estas nuevas incorporaciones, Estudio Ayllón suma una racha histórica: once premios acumulados en las últimas tres ediciones, una cifra que avala la constante evolución y la proyección del estudio.

Para el director del estudio, Eduardo Ayllón, estos reconocimientos son el resultado de una filosofía de trabajo centrada en el detalle y la pasión.

“Recibir estos dos premios Pelikanor todo un orgullo para nosotros. No se trata solo de ganar premios, sino de confirmar que desde una ciudad como Soria se puede competir al más alto nivel internacional. Estos 10 galardones son, ante todo, un reconocimiento a nuestros clientes, y al talento creativo de todo el equipo de EstudioAyllón, que se deja la piel en cada proyecto para que nuestros clientes brillen”, ha resaltado Ayllón.

Estudio Ayllón

Con más de 20 años de experiencia, Estudio Ayllón es un estudio de diseño gráfico y web con sede en Soria.

Su trabajo se centra en el branding, el desarrollo web y productos digitales, el diseño editorial, y Social Media, desarrollando proyectos tanto para clientes locales como para marcas nacionales e internacionales.