Un cómic recorre la historia del Campus de Soria

Miércoles, 15 Abril 2026 17:10

El Campus de Soria ha reflejado en un cómic sesenta años de historia universitaria en Soria, desde la constitución del Centro Universitario de Soria (CUS) hasta la actualidad.

El soriano Adrián Listo, graduado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, se ha encargado de este trabajo en el que ha contado con la colaboración, en el diseño, de Adriana Palmero.

El vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, ha explicado el origen de esta iniciativa y de cómo se ha ido recopilando información por profesorado y personal técnico de gestión de los cinco centros del campus, además del vicerrectorado, la biblioteca, el servicio de informática y el de medios audiovisuales.

El cómic, iniciativa incluida dentro de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la integración del Campus soriano en la Universidad de Valladolid, sirve para presentar de manera gráfica toda la historia de los estudios superiores en Soria.

Además, el cómic se presenta en un mismo libro, en una versión en castellano y en otra en inglés.

Adrián Listo cursó el bachillerato artístico en la Escuela de Arte Superior y Diseño de Soria y se graduó más tarde en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia.

Además del cómic, el Campus de Soria ha presentado un documental, de 40 minutos de duración, con testimonios de las personas que contribuyeron a enriquecer su trayectoria en estas décadas.