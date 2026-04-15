El Conservatorio de Soria acoge V Encuentro de Bandas Elementales de Castilla y León

Miércoles, 15 Abril 2026 17:20

El Conservatorio Profesional de Música ‘Oreste Camarca’ de Soria organiza el próximo sábado 18 de abril, el V Encuentro de Bandas Elementales de Castilla y León, una cita consolidada dentro del calendario educativo y cultural de la comunidad autónoma.

Este encuentro reunirá a cerca de 300 alumnos y alumnas de las especialidades de viento y percusión, junto a su profesorado, procedentes de los conservatorios profesionales de Música de Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid, ‘Cristóbal Halffter’ de Ponferrada y ‘Rafael Frühbeck’ de Burgos, además del propio centro anfitrión.

La coordinación y organización del evento corre a cargo del profesor del Conservatorio de Soria y director de la Banda Elemental de Soria, Juan Carlos Tortosa Delgado, quien ha impulsado esta iniciativa con el objetivo de fortalecer la formación conjunta del alumnado.

La jornada está concebida como un espacio de convivencia, aprendizaje e intercambio artístico y humano, en el que el alumnado podrá compartir experiencias, conocimientos y repertorio con estudiantes de otros centros. Este tipo de iniciativas contribuye de manera significativa a enriquecer la formación académica, poniendo en valor el papel de las enseñanzas artísticas dentro del sistema educativo.

El programa de actividades dará comienzo por la mañana con ensayos conjuntos, permitiendo la preparación del repertorio común y el contacto directo entre alumnado y profesorado de diferentes centros.

Por la tarde, las actividades se trasladarán a distintos espacios emblemáticos de la ciudad de Soria, acercando la música a la ciudadanía.

A las 17.15 horas tendrá lugar un pasacalle en el que participarán todas las agrupaciones, con salida desde la Plaza Mayor y finalizando en la plaza Mariano Granados.

Posteriormente, a las 18.00 horas, se celebrará un concierto al aire libre en el parque de La Alameda de Cervantes.

En este concierto conjunto, el público podrá disfrutar del repertorio preparado e interpretado por las diferentes agrupaciones y finalizando con una gran banda formada por 300 estudiantes de toda la comunidad.

Todas las actividades están diseñadas con una clara vocación educativa y participativa, orientadas a potenciar tanto el desarrollo musical como el crecimiento personal del alumnado. Del mismo modo, el encuentro refuerza los lazos entre los conservatorios profesionales de Castilla y León, promoviendo el intercambio de buenas prácticas docentes y consolidando una red de colaboración entre centros.

Con iniciativas como este encuentro, la Consejería de Educación reafirma su compromiso con la promoción de las enseñanzas artísticas y con el impulso de proyectos que favorecen la formación integral del alumnado, así como la difusión de la cultura musical en la sociedad.

Este V Encuentro de Bandas Elementales se consolida, así, como un referente dentro del ámbito educativo y musical de Castilla y León, convirtiendo a Soria, en esta ocasión, en punto de encuentro para jóvenes músicos y en escaparate del talento emergente de la Comunidad.