Juntos en Soria como un equipo contra el Cáncer infantil

Martes, 14 Abril 2026 13:01

Una jugadora del Sporting CV Santo Domingo cadete femenino A está jugando un partido muy importante: se está enfrentando contra el cáncer con una poderosa herramienta que ella siempre luce, su sonrisa. La Fundación Infantil Ronald McDonald y la Asociación Española Contra el Cáncer de Soria están ayudando en esta contienda y es por ello que los clubes de voleibol de Soria quieren agradecer su apoyo y que la jugadora se sienta acompañada por la sociedad soriana.

A iniciativa de las familias de ambos clubes de voleibol y con el apoyo de estos, Sporting Club Voleibol Santo Domingo y Club Rio Duero Voley, durante esta semana realizará una serie de acciones con los siguientes fines:

● Dar a conocer que el cáncer es una enfermedad que nos puede tocar de cerca.

● Concienciar a la sociedad soriana de la importancia de apoyo a las Asociaciones y ONGs.

● Dar a conocer entidades que ayudan canalizando nuestras donaciones, a la lucha contra el cáncer.

● Agradecer a la Fundación Ronald McDonald y la Asociación Española Contra el Cáncer de Soria recaudando fondos para que puedan seguir ayudando.

Acciones a desarrollar

Las acciones se desarrollarán desde el lunes 13 de abril hasta el domingo 19 de abril, coincidiendo con el enfrentamiento en liga del equipo de la jugadora soriana, Sporting CV Santo Domingo contra el Río Duero, a las 12:30 horas, en el polideportivo Los Pajaritos de Soria.

La actuación se dividirá en tres acciones

1.- VISIBILIDAD

El primer objetivo que pretendemos es visibilizar la enfermedad ante la cual todos estamos unidos, sin importar la camiseta que defendamos.

1. Pulseras

El símbolo de la lucha contra el cáncer infantil es el lazo dorado, que representa la valentía, resistencia y fuerza de los niños y adolescentes que enfrentan esta enfermedad. Se eligió este color porque, al igual que el oro, los niños son considerados valiosos y resistentes.

La Federación de Voleibol de Castilla y León ha donado pulseras doradas con el lema “JUNTOS COMO UN EQUIPO. Contra el cáncer infantil”, simbolizando no solo la unión de los dos clubes de Soria, sino de toda la familia del voleibol en la lucha que está lidiando la jugadora soriana.

El fin de semana del 18 y 19 de abril se producirán los enfrentamientos entre los clubes en sus diferentes categorías.

Los entrenadores distribuirán las pulseras para que todos los jugadores y jugadoras las porten, simbolizando esta unión.

1.b Camisetas

En el partido cadete infantil femenino de liga Oro entre el Sporting CV Santo Domingo y el Río Duero Voley, las jugadoras portarán durante el calentamiento al principio en una foto, una camiseta con el lema expuesto. El calentar con la misma camiseta y la posterior foto conjunta de los dos equipos, simboliza que en la lucha contra el cáncer, no hay rivales, todos estamos en el mismo equipo.

2.- EN FAVOR DE LA FUNDACIÓN RONALD MCDONALD.

La Fundación Infantil Ronald McDonald ha apoyado a la Familia de la jugadora proporcionándola alojamiento siempre que lo ha requerido y las condiciones se han dado. Es por ello que queremos agradecer su labor y el restaurante Mcdonals Soria nos va a ayudar con las siguientes acciones.

1.a Venta de Ticket Menús

El establecimiento McDonald Soria aportará el 60 por ciento de la recaudación de la venta de ticket canjeables por menús de su restaurante (menú mediano Bigmac, Mcpollo, McRoyal de Luxe, Cuarto de libra y Mcnuggets), a la casa que la Fundación Ronald McDonald dispone en Madrid.

Los Tickets se venderán entre los jugadores y las jugadoras de ambos equipos. Tendrán un coste de 10 euros, pudiéndose canjear hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las familias serán avisadas por los canales de comunicación de los clubs.

2.b Venta de publicidad

El establecimiento McDonald Soria ha donado productos para su venta. Estos productos, que tendrán un coste de 1euros a 5 euros, se venderán durante el play off de superliga que jugará el partido de Río Duero Voley contra el Teruel el sábado 18 de abril de 2026.

El Club Rio Duero Voley dejará sus instalaciones para poder proceder a la venta de estos productos.

El dinero recaudado será destinado a la a la casa que la Fundación Ronald McDonald dispone en Madrid

3.- RIFA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE SORIA

La Asociación Española Contra el Cáncer de Soria ha dado soporte tanto de alojamiento como de profesionales a la familia de Vera. Es por ello que también queremos ayudar a que otras familiar puedan contar con esta asistencia.

Se llevará a cabo una rifa de 4 lotes de diferentes productos donados por las empresas sorianas.

Restaurante Last Burguer

Cafetería Santa Gloria

Restaurante Caballo Blanco

Pastisoria

Hotel Alfonso VIII

Restaurante Bar El Kiosko

Hotel San Francisco

Cuadra Antares

Innova

Embutidos Moreno Sáez

Clarisas Sto. Domingo

Wonderland

El Almacén de Pepe

Malvasía

Monreal

⁠Mantequerías York.

Valoriza

Bar Javi

Bar Los Álamos

Cañada Real

Soria Natural

Artefritas

⁠Restaurante El Ventorro

CAEP

FVCL

Restaurante Garoa

⁠Muebles Soria.

Se venderán papeletas a 2 eurios.

El sorteo tendrá lugar tras el partido de liga Oro Cadete femenino del domingo 19 de abril, a las 12:30 horas.

Los números premiados se anunciarán y se expondrán a través de las redes sociales, habiendo un un plazo de reclamación del premio de un mes.

La puesta a la venta de las rifas se dará a conocer a través de los canales de comunicación..