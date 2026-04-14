El Río Duero Vóley consigue su cuarto título regional junior consecutivo

Martes, 14 Abril 2026 09:46

El Río Duero Vóley continúa consolidándose como referente en la categoría junior tras proclamarse campeón regional de Castilla y León por cuarto año consecutivo.

El conjunto soriano logró el título en Burgos, firmando un campeonato impecable que confirma su dominio absoluto desde la creación de esta competición, en la que ningún otro equipo ha conseguido alzarse con el trofeo.

El equipo mostró un alto nivel competitivo durante todo el torneo. En su estreno, superó al conjunto anfitrión de Burgos por 2-1 en un partido muy disputado.

Posteriormente, se impuso con autoridad a León por 2-0, consolidando sus opciones al título.

Finalmente, cerró su participación con una victoria clara frente a Valladolid VCV por 2-0, certificando así el campeonato.

Este éxito regional viene acompañado de un destacado rendimiento en el ámbito nacional en los últimos años.

En sus tres anteriores participaciones en el Campeonato de España junior, el Río Duero Vóley ha logrado dos subcampeonatos y, el pasado año, se proclamó campeón de España, consolidándose como uno de los equipos de referencia a nivel nacional.

Con este nuevo título, el conjunto soriano consigue además el billete directo para el próximo Campeonato de España junior, que se celebrará en Almendralejo.

El club afronta ahora este nuevo reto con la ambición de seguir haciendo historia y representar con orgullo al voleibol de Castilla y León