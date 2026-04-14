La Semana de la Empresa en el Aula celebra su quinta edición en el Campus de Soria

Martes, 14 Abril 2026 13:16

Del 13 al 17 de abril, la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria (Universidad de Valladolid) acoge la quinta edición de la Semana de la Empresa en el Aula, una iniciativa que pone en contacto directo a estudiantes y empresas del territorio a través de conferencias, talleres prácticos, encuentros de networking y visitas a instalaciones empresariales.

El objetivo central es dotar al alumnado de las soft skills —competencias blandas— que los reclutadores de recursos humanos demandan cada vez con mayor intensidad: capacidad de innovar, pensamiento creativo, espíritu emprendedor y habilidad para dar respuestas distintas a los problemas.

En un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante, los conocimientos técnicos son condición necesaria pero ya no suficiente. Los departamentos de recursos humanos de empresas punteras buscan perfiles capaces de aportar valor más allá de lo esperado: profesionales que se atrevan a cuestionar los métodos establecidos, que sean capaces de liderar equipos en entornos de incertidumbre y que sepan comunicar sus ideas con claridad y convicción.

La Semana de la Empresa en el Aula nace precisamente de esta realidad. Desde la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria se impulsa un espacio donde el aprendizaje formal se combina con la experiencia directa y el contacto con referentes empresariales del territorio, convirtiendo las aulas en un auténtico laboratorio de empleabilidad.

Programa de actividades: un puente entre el aula y el mundo profesional

La V edición ofrece una agenda intensa y variada a lo largo de toda la semana:

Lunes 13 de abril: Taller práctico "Innovar fuera de la caja. Retos y oportunidades del territorio", impartido por Cocreanet en el Aula A14 (10:00-12:00). Una sesión diseñada para activar la creatividad y el pensamiento lateral.

Martes 14 de abril: Taller práctico "Activa tu mente emprendedora", de la mano de Susana Gómez (Fundación UVa) en el Aula C1 (11:00-13:00), orientado al desarrollo del espíritu emprendedor entre los futuros graduados.

Miércoles 15 de abril: Conferencia "El salto del aula al mundo laboral. Proyectando mi futuro", a cargo de Raquel Francés, responsable de RR.HH de Caja Rural de Soria (Aula A17, 8:00-10:00), y visita a la Agencia Tributaria de Soria (10:00-13:00).

Jueves 16 de abril: Conferencia sobre "Atracción de talento y conciliación en la PYME" (Samuel Moreno, Embutidos Moreno Sáez) y Café Networking "Inteligencia artificial y emprendimiento" con Javier Gracia (Caja Rural de Soria) y David Francés (Codesian), en la Cafetería del Campus Duques de Soria (11:00-13:00).

Viernes 17 de abril: Visita a COPISO, en el Polígono Industrial Valcorba (11:00-13:00), para conocer de primera mano la gestión y operativa de una empresa cooperativa de referencia en la provincia.

Un espacio de encuentro entre empresas y talento universitario

Más allá de la formación, la Semana de la Empresa en el Aula se consolida como un auténtico punto de encuentro entre el tejido empresarial soriano y los estudiantes universitarios.

Las sesiones de networking, las visitas a empresas y la presencia de profesionales en activo generan oportunidades reales de conocimiento mutuo, prácticas y, en muchos casos, de incorporación laboral.

La iniciativa, promovida por la Cátedra CeI Caja Rural de Soria en colaboración con la Fundación UVa, reafirma la apuesta de la Universidad de Valladolid por una formación orientada a la empleabilidad real, que trasciende el conocimiento académico y prepara a sus graduados para destacar en un entorno profesional exigente y en constante evolución.

La participación en todas las actividades de la V Semana de la Empresa en el Aula es gratuita. Los interesados pueden inscribirse a través del código QR habilitado en los materiales de comunicación del evento o directamente en la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria.