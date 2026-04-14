On Photo Soria abre inscripciones para su X Festival de Fotografía
On Photo Soria ha abierto el plazo de inscripción para la décima edición de su concurso nacional de visionado de porfolios.
La XXVI edición de las Jornadas Gráficas, en clave femenina y con otras disciplinas
Este concurso está organizado en colaboración en el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Soria y Afomic Soria.
Si tiene un proyecto fotográfico entre manos, ya sea terminado o en fase de creación, es una oportunidad única para que el trabajo sea revisado, defendido y puesto en valor ante un jurado de expertos del sector.
¿Qué necesitas saber para participar?
Debe presentar una selección de tu trabajo (mínimo 10, máximo 20 fotografías) en un único archivo PDF (máx. 15 MB).
Temática: Libre. No hay límites en técnicas o formatos, aunque recomiendan que las imágenes pertenezcan a una misma serie.
Plazo: Tiene hasta las 24:00 horas del 26 de abril para enviar tu propuesta a info@onphotosoria.com.
Un jurado seleccionará a los diexz finalistas que tendrán derecho a defender su trabajo presencialmente en Soria y acceso total a las ponencias del festival.
Además, optará a importantes premios en metálico y posibilidad de imprimir el trabajo y poder exponerlo al público
“No dejes que tus fotos se queden en el disco duro. Da el salto, comparte tu mirada y aprovecha el impulso que puede darte nuestra X edición”, ha animado la organización.
Consulta las bases completas e inscríbete en la web de Onphoto Soria (onphotosoria.com/portfolios)