La XXVI edición de las Jornadas Gráficas, en clave femenina y con otras disciplinas

Martes, 14 Abril 2026 07:34

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria celebra esta semana una edición histórica de sus Jornadas Gráficas que, por primera vez, serán 100 por ciento en clave femenina y abierta a disciplinas como la danza y el muralismo.

Las jornadas, que contarán con un acto inaugural el día 15 a las 10.00 horas, están abiertas y concebidas para toda la ciudadanía.

El programa de esta edición reúne un cartel completamente femenino y caleidoscópico en el que dialogan distintas maneras de entender la creación contemporánea, donde se integran las artes escénicas, el arte mural, la inteligencia artificial, la animación y el rediseño de la imagen corporativa de eventos, instituciones o empresas.

El miércoles 15, a las 10.30 horas, la fotógrafa y retocadora Iris Encina mostrará cómo la IA se integra en los flujos de postproducción de la imagen, con ponencia y taller práctico por la tarde.

Ese mismo día, a las 12.30 horas, está programada la ponencia de Laura Soret, miembro del equipo de animación que ha realizado reconocidas películas como ‘Robot Dreams’ o ‘Buñuel en el Laberinto de las Tortugas’.

El jueves 16, a las 10.30 horas, será el turno para la artista soriana Marta Lapeña, que acercará al público los procesos de intervención en el paisaje urbano y conducirá un taller de pintura en gran formato por la tarde.

A las 12.30 horas, llegará el momento de la ilustradora editorial Maite Mutuberria, Premio Euskadi de Literatura, que aportará su experiencia en el ámbito del libro ilustrado.

Por la tarde se realizará un taller de murales, en el que los participantes descubrirán las pautas esenciales para abordar un mural, desde la conceptualización de la idea hasta su ejecución final en el muro.

El viernes 17, a las 10.00 horas, las jornadas contarán con la ponencia de la diseñadora Marisa Mantxola, que compartirá su trabajo en la construcción de identidades visuales para festivales, artistas, instituciones culturales y proyectos emprendedores.

A continuación, tendrá lugar la exposición de trabajos de siete exalumnas, en formato ‘PechaKucha’: 20 imágenes y 7 minutos contando su trayectoria.

Ese día se celebrará una comida en el jardín de la Escuela y por la tarde, en el Casino, a partir de las 22.30, se celebrará el espectáculo de danza ‘Horizontes’, una colaboración escénica de las compañías ‘Cocinando Danza’ y ‘Tejido Colectivo’.

La imagen gráfica de esta edición ha sido concebida por la estudiante de tercero de Diseño Gráfico Marta Ibáñez y todas las aplicaciones gráficas basadas en el cartel se han hecho en conjunto por todo el alumnado de segundo y tercer curso del Grado de Diseño Gráfico, que se imparte en la escuela.

Las charlas, en horario de mañana, son gratuitas para todo el público. Los talleres tienen un coste entre 15 y 25 euros y el espectáculo de danza será gratuito para los socios del Casino, costará 2 euros para las personas con carnet de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria y 5 euros para el público en general.