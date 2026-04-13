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El Campus programa conferencia en Soria sobre los humilladeros

Si quiere conocer más sobre los humilladeros y su función, puede ir el próximo miércoles a la conferencia que impartirá el profesor universitario José Ignacio Sánchez Rivera bajo el título “los humilladeros: esas extrañas ermitas”.

La conferencia, organizada por la Universidad de Valladolid en Soria,  será en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

Comenzará a las 20,00 horas y la entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

Un humilladero es un pequeño monumento religioso o ermita situado tradicionalmente a la entrada, salida o cruces de caminos de los pueblos. 

Consta de una cruz o imagen religiosa sobre un pedestal o dentro de una estructura, usada por viajeros y peregrinos para rezar, descansar o mostrar devoción.

Su función es fomentar la piedad, el descanso de los viajeros y recordar la necesidad de "humillarse" (arrodillarse) ante la cruz.

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