La soriana Rocío Lucas deja de ser consejera y pasa al Parlamento regional

Lunes, 13 Abril 2026 16:08

La soriana Rocío Lucas ha dejado de ser consejera de Educación y su futuro político pasa por el Parlamento regional.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado hoy los acuerdos por los que cesan en sus funciones las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Educación, Rocío Lucas, que asumirán a partir de mañana nuevas responsabilidades políticas.

Hasta la formación de un nuevo Gobierno y mientras esté vacante la titularidad de la Consejería de Educación se encargará del ejercicio de sus funciones la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Igualmente, en el caso de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se encargará del ejercicio de sus funciones el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Los primeros nombramientos de Fernández Mañueco para la nueva legislatura han situado a un veterano al frente de las Cortes regionales, al segoviano Francisco Vázquez, y además pasan al ámbito parlamentario a dos de sus actuales consejeras, Rocío Lucas y Leticia García.

Lucas acompañará a Vázquez en la Mesa de las Cortes y García será la nueva portavoz del PP en la Cámara autonómica.

Lucas, única procuradora del PP por Soria, ocupará una de las tres secretarías del Parlamento.

Hace cuatro años, Lucas salió elegida procuradora, pero renunció a su escaño porque la irrupción del Soria ¡Ya!, que se hizo entonces con tres de los cinco parlamentarios sorianos, dejaba en la práctica al grupo parlamentario popular sin representante de Soria en el día a día al ser ella consejera.

Ahora, será una de los procuradores con dedicación exclusiva en las Cortes.

El nuevo cargo de Lucas será meramente institucional y el hueco que deja en la Consejería de Educación lo ocupará, previsiblemente y salvo sorpresas en la negociación del pacto entre PP y Vox, otro dirigente el PP.