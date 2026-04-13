Chambao, Los Trócolos, marchas y carreras solidarias, en el Día de la Comunidad en Soria

Lunes, 13 Abril 2026 15:08

La Junta programa actuaciones musicales y actividades deportivas como parte de las celebraciones del Día de la Comunidad. En Soria, el concierto será ofrecido por Chambao, que tendrá como grupo telonero a "Los Trócolos. Habrá además marcha solidaria y carreras populares.

El 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León, una fecha que conmemora la voluntad de sus ciudadanos de constituirse en comunidad autónoma

Este acontecimiento representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad, así como para dar valor a su historia, patrimonio, tradiciones y diversidad.

Con motivo de esta celebración, la Junta de Castilla y León ha diseñado una programación especial con actividades musicales y deportivas que se desarrollarán en 12 localidades, fomentando la participación ciudadana, la cultura de cercanía y la solidaridad. A través de la Fundación Valores de Castilla y León, se han organizado 12 conciertos y varias pruebas deportivas gratuitas que tendrán lugar entre los días 22 y 23 de abril en todas las provincias de la Comunidad.

Esta mañana, la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha informado sobre las actividades conmemorativas que se llevarán a cabo en la provincia.

Le han acompañado José Luis García, presidente de Asamis Soria (Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias), e Ilois Ordelina Borges, usuaria de la misma entidad, en representación de Plena Inclusión Castilla y León.

También han participado Edurne Orte, delegada en Soria de la Federación de Atletismo de Castilla y León, y Pepe Martínez, miembro del grupo musical Los Trócolos.

Entrega de los Premios Castilla y León

Como antesala al Día de la Comunidad, el martes 21 de abril tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Premios Castilla y León 2025 en el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid.

El acto comenzará a las 12.00 horas y contará con la asistencia de representantes del ámbito político, social y económico de la Comunidad. En esta edición, se reconocerá la trayectoria y aportación de personalidades destacadas en las categorías de Artes, Ciencias Sociales y Humanidades, Deporte, Investigación Científica y Técnica e Innovación, Letras, Tauromaquia y Valores Humanos y Sociales.

También ha recordado la delegada territorial que las actividades programadas por la Junta para el Día de la Comunidad se completan este año con la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, que se celebrará el día 23 de abril en la localidad de Villalar de los Comuneros, con el objetivo de reconocer y poner en valor la música y las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la Comunidad.

Conciertos con talento local como protagonista

El día 22 de abril se celebrarán 12 conciertos gratuitos en las nueve capitales de provincia y en las localidades de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre Administraciones públicas, en particular a la participación de los 12 ayuntamientos implicados, cuya disposición ha sido clave para la organización de este evento musical a gran escala. Además, la celebración de los conciertos el día 22 responde al respeto de la Junta hacia los actos tradicionales del 23 de abril en Villalar de los Comuneros, localidad con la que también se colabora para el desarrollo de sus propias actividades conmemorativas.

Los conciertos estarán encabezados por reconocidos artistas de primer nivel en el panorama nacional e internacional, y cada una de las actuaciones contará, además, con la participación previa de artistas originarios de la provincia donde tenga lugar. De esta forma, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con la cultura de proximidad y con la promoción del talento musical local, dotando de visibilidad a artistas con una especial conexión con el público de sus territorios.

Esta iniciativa movilizará a cerca de 2.000 profesionales en tareas de producción, sonido, seguridad, iluminación y asistencia técnica

Todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas, con las actuaciones de los grupos locales a las 21.00 horas, sumando en total más de dos horas y media de música en directo en cada localidad.

Los artistas seleccionados para participar como teloneros han sido elegidos con el asesoramiento de promotores y técnicos culturales locales, garantizando así una coherencia estilística entre la propuesta artística principal y la actuación previa.

Soria contará con la actuación del grupo musical Chambao, que se caracteriza por un sonido de raíz flamenca fusionado con electrónica y ambientes chill, que dio origen al término ‘flamenco chill’. Su sello son la voz cálida y cercana de La Mari, letras intimistas y una gran carga emocional y social.

En su trayectoria han abordado temas como la superación personal, la inmigración, la identidad y el compromiso con la realidad cotidiana.

La actuación, que se desarrollará en la plaza Mariano Granados, estará precedida por la banda soriana Los Trócolos, grupo originario de Berlanga de Duero e inspirado en la música de los años 70 y 80 e influenciado por grupos como AC/DC, Motörhead, The Cult, etc.

Su estilo se podría definir como rock and roll, potente y directo que bien podría recordar desde el blues rock setentero hasta estilos más potentes y actuales sin abandonar nunca la senda del rock característico del grupo desde sus inicios. Está integrado por tres componentes: Pepe Martínez (guitarra y voz) Óscar Molina (bajo y coros) y Chema Martín (batería y coros).

Carreras y marchas solidarias con Plena Inclusión

Como parte de esta programación con motivo del Día de la Comunidad, el jueves 23 de abril se celebrarán también carreras populares y marchas familiares en las mismas 12 localidades.

Estas actividades deportivas, que tendrán un carácter solidario, están organizadas junto a Plena Inclusión Castilla y León, entidad que trabaja en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y que en Soria colabora a través de ASAMIS (Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias).

La participación requiere inscripción previa, con plazo abierto hasta las 19.00 horas del día 21 de abril, a través de la web de la Fundación Valores de Castilla y León (fundacionvalorescyl.es), donde también se puede encontrar toda la información relativa a estas actividades.

En Soria, sólo para la marcha, la inscripción podrá hacerse también de manera presencial en la sede de ASAMIS (calle del Polvorín, s/n) los días 21 y 22 de abril, de 16.00 a 21.00 horas.

Todas las personas inscritas recibirán una camiseta y una bolsa de avituallamiento el mismo día de la prueba.

Las carreras populares tendrán una distancia de entre 4 y 8 kilómetros, con un horario previsto para la salida entre las 10.30 y las 11.00 horas, en función de cada localidad, mientras que las marchas familiares serán de entre 2 y 4,5 kilómetros.

En el caso de Soria, la salida para la carrera será a las 11.00 horas y para la marcha a las 11.30 horas, ambas desde la plaza Mariano Granados.

El recorrido continuará por el Paseo del Espolón y el interior del Parque Alameda de Cervantes, donde se completará un circuito que finalizará en el mismo punto de inicio. La distancia será de 4,2 kilómetros en el caso de la carrera y de 2,1 kilómetros para la marcha.

La participación es gratuita, pero aquellos ciudadanos que lo deseen podrán hacer un donativo voluntario a favor de Plena Inclusión, ya sea durante la inscripción online o de forma presencial en el lugar de la prueba.

La delegada territorial que será la encargada de dar la salida a la prueba, participará en la misma y presidirá la entrega de trofeos junto con representantes provinciales de Plena Inclusión, ha concluido la presentación de esta mañana animando “a todos los sorianos y visitantes que durante estos días están en nuestra provincia a que formalicen sus inscripciones de esta actividad deportiva, en la que el factor solidario y el compromiso con nuestra sociedad es muy importante, valores que definen a los hombres y mujeres de nuestra Comunidad y que la Junta pretende poner de manifiesto en esta jornada festiva como es el Día de Castilla y León”.