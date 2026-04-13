La Asociación Metalera Soriana organiza concierto en la nave del Cielo Gira

Lunes, 13 Abril 2026 15:02

La Asociación Metalera Soriana continúa apostando por la música rock y heavy metal en directo con la organización de un concierto muy especial que tendrá lugar este sábado 18 de abril en la nave del Cielo Gira, en la estación ferroviaria de El Cañuelo..

La noche estará encabezada por “Ozzmaniac”, potente y reconocido tributo a Ozzy Osbourne, que ofrecerá un repaso a los grandes himnos del mítico “Príncipe de las Tinieblas”.

Como banda invitada, el público podrá disfrutar también del directo de la formación local “Non Gratta”, reafirmando así el compromiso de la asociación con el talento musical de la provincia.

La apertura de puertas será a las 21:00 horas, y como aliciente añadido, los asistentes podrán disfrutar previamente del partido de la Copa del Rey, creando un ambiente festivo perfecto para calentar motores antes del concierto.

Además, durante la velada habrá sorteos, un gran ambiente entre el público y, como principal ingrediente, muy buena música pre y postconcierto, en una noche pensada para todos los amantes del rock y el metal.

Desde la Asociación Metalera Soriana se ha animado en un comunicado a toda la ciudadanía y a los aficionados de la provincia y la región a sumarse a esta cita musical, que promete ser una auténtica celebración del metal en directo en Soria.

Aún se pueden adquirir las últimas entradas en Floristería Mónica , en el paseo Santa Bárbara, y en Bar Queru, en la Plaza Mariano Granados.

