Caja Rural de Soria y los Grupos de Acción Local reconocen los mejores proyectos en medio rural

Lunes, 13 Abril 2026 14:41

Caja Rural de Soria y los cuatro Grupos de Acción Local de la provincia (Proynerso, Adema, Asopiva y Asociación Soriana de Tierras del Cid) han entregado este lunes, en el Parador de Soria, los premios "Raíces", una iniciativa que nace con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a los mejores proyectos de emprendimiento apoyados en el medio rural soriano.

El acto ha servido para reconocer 15 iniciativas vinculadas al desarrollo económico y social del medio rural de la provincia y ha puesto en valor la colaboración entre entidades como vía para impulsar el ámbito empresarial en el territorio.

En total, en esta edición han participado 40 proyectos, diez por cada uno de los grupos, de entre los que se han selecionado los proyectos premiados tanto en el ámbito comarcal como en el conjunto de la provincia.

Cada Grupo de Acción Local ha reconocido dos iniciativas empresariales y una promovida por ayuntamientos o asociaciones, lo que ha sumado un total de 12 galardones de carácter comarcal.

A ellos se han añadido tres premios de ámbito provincial: dos empresariales y uno especial dirigido a visibilizar el emprendimiento femenino.

Los premios "Raíces" han servido para mostrar la diversidad y vitalidad del emprendimiento en la provincia, reconociendo tanto proyectos consolidados como nuevas iniciativas, propuestas que han resurgido con fuerza y otras de mayor dimensión, todas ellas unidas por una misma idea: su compromiso con el territorio y su capacidad para generar actividad, oportunidades y vida en el medio rural, un medio que sigue pendiente de inversiones de las administraciones para garantizar, entre otras cuestiones, el acceso a Internet.

El jurado encargado de valorar los proyectos ha estado compuesto por representantes del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, la Diputación Provincial de Soria, la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio, FOES y la Fundación Caja Rural de Soria.

En el transcurso del acto se ha entregado los reconocimientos correspondientes a los proyectos seleccionados por cada uno de los Grupos de Acción Local.

Por parte de ADEMA, el reconocimiento recayó en Quesería Tierras Altas, iniciativa artesanal ubicada en San Pedro Manrique, dedicada a la elaboración de quesos y cremas de alta calidad a partir de leche local

. El proyecto premiado ha consistido en la modernización de maquinaria para la automatización de procesos.

En representación de Tierras Sorianas del Cid, fue distinguida la empresa Hijos de Javier García del Valle, ubicada en San Esteban de Gormaz, especializada en la fabricación de distintos tipos de harinas convencionales y ecológicas, así como harina sin gluten, con más de 50 referencias. El proyecto reconocido ha consistido en la reconstrucción de la fábrica tras el incendio sufrido.

Por parte de PROYNERSO, el galardón fue para Marina del Valle, S.L., proyecto desarrollado en El Burgo de Osma, consistente en la creación de un centro o clínica veterinaria con prestación de servicios clínicos, diagnósticos y quirúrgicos tanto para animales de compañía como para explotaciones ganaderas.

La jornada se ha cerrado con un café compartido entre asistentes, premiados, representantes institucionales y entidades participantes, en un ambiente de reconocimiento y celebración en torno a una iniciativa que aspira a consolidarse como escaparate del emprendimiento rural soriano.