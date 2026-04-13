Carlos Martínez Mínguez, el alcalde con más tiempo en el cargo

Lunes, 13 Abril 2026 08:51

El sexto alcalde de Soria en la etapa democrática, Carlos Martínez Mínguez, ha sido el más longevo en el cargo en los dos últimos siglos. Atrás dejada una apuesta por un cambio en la ciudad, pero también mucha tarea por hacer para convertirla en polo de desarrollo.

Martínez cerrará el 13 de abril 19 años al frente del Ayuntamiento de Soria, ya en pleno siglo XXI, en la etapa más larga de ningún alcalde en la historia moderna.

Ni en el convulso siglo XIX, ni con Primo de Rivera ni las Repúblicas, ni con los 40 años de franquismo, ningún alcalde ha acumulado tanto tiempo al frente del Consistorio soriano, merced a cinco mayorías, cuatro de ellas absolutas.

Martínez accedió al cargo tras las elecciones municipales de mayo de 2007, con una mayoría simple (7.600 votos, 42,59 por ciento, 9 concejales). El PP sumó 7.059 votos, los mismos concejales, y la corporación se completó con dos concejales de IDES y uno de Izquierda Unida.

En democracia, José Ángel Recio, con más de cuarenta años de trayectoria política municipal, fue 36 años consecutivos alcalde de Almajano, uno de los alcaldes más duraderos de toda España, en la otra administración local, la que no está retribuida con sueldos.

Alcaldes de Soria en democracia:

1979–1987: José Luis Liso Marín (UCD/AP).

1987–1995: Virgilio Velasco Bueno (AP/PP).

1995–1999: Javier Jiménez Vivar (PP).

1999–2003: Eloísa Alvarez Oteo (PSOE, en coalición con Alternativa Soriana Independiente e IU).

2003–2007: Encarnación Redondo Jiménez (PP, en coalición con IDES).

2007–2027: Carlos Martínez Mínguez (PSOE).

Martínez abrió su transformación con la peatonalización de Mariano Granados y el paseo del Espolón y el nuevo mercado de abastos, dos proyectos apuntados por el Partido Popular y que no terminó de plasmar, en esa dinámica de concatenar análisis y estudios, sin materialización final.

Antes, otros dos alcaldes ya habían pasado a la historia como transformadores de la ciudad.

Mariano Vícén y Cuartero

Mariano Vicén y Cuartero (Soria, 1863-1927) fue alcalde de Soria en cuatro etapas, desde 1901 a 1923, sumando ocho años al frente del Consistorio de la capital. Además fue el tercer presidente de la Cámara de Comercio e Industria, de 1900 a 1902, cargo que compatibilizó durante algún tiempo con el de alcalde de la ciudad.

Como regidor de la ciudad destacó promoviendo y participando en varios proyectos imprescindibles para Soria como la traída de aguas, pavimentaciones, alumbrado público o la construcción de una plaza de abastos que agrupase en un lugar todos los mercados y puestos de comida.

También fue un destacado socio del Círculo de la Amistad y del Casino Numancia, refundador de la comisión provincial de la Cruz Roja, miembro del patronato de la Escuela de Artes y Oficios, jurado de la cuadrilla de la Blanca, cofundador de la Caja de Ahorros…Como empresario también fue el promotor y director del primer “Heraldo de Soria”, un periódico de efímera vida que se publicó entre febrero y mayo de 1907.

Eloy Sanz Villa

Nacido en Fompedraza (Valladolid) en 1880, Eloy Sanz Villa fue alcalde de Soria desde el 1 de octubre de 1923 al7 de enro de 1929. se había trasladado a Soria en 1916 para trabajar como médico especialista en oftalmología.

De formación tradicional y tendencia conservadora, no parece que militase pero sí que era simpatizante del movimiento carlista por lo que alguien se fijó en él y tras el golpe de Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923, se cesó por la fuerza al alcalde de Soria, Mariano Vicén Cuartero, y se puso en su lugar a este oculista que ejerció durante seis años y que, pese a las malas formas de su nombramiento, pasa por ser uno de los mejores que haya tenido la ciudad en el siglo XX pues introdujo importantes mejoras en la capital como el suministro de aguas limpias, evacuación de las sucias, eliminación de basuras, iluminación nocturna y pavimentado de las calles.

Algunos sorianos han llegado a decir que fue el auténtico responsable de que Soria pasase del siglo XIX al XX.

Pese a su buen papel no era un político profesional pues entendía la alcaldía como un servicio a los demás y, en 1929, cuando le pusieron pegas para llevar a cabo sus proyectos, prefirió dimitir, abandonar la política y dedicarse a su carrera de oftalmólogo.

Carlos Martínez Mínguez

Martínez apostó desde el primer momento, en 2007, por realizar un gran esfuerzo inversor que permitiese desarrollar obras para “hacer ciudad” y poner en valor sus grandes potenciales dormidos, con el objetivo de hacer de Soria una ciudad viva, moderna y atractiva para vivir en ella y visitarla.

Los tres pilares sobre los que ha querido asentar su modelo de ciudad se han centrado en el desarrollo económico, generador de empleo; calidad de vida, participación, y bienestar ciudadano y modernización de la administración municipal, desde una perspectiva de una atención cercana y una mayor eficacia en la gestión de los servicios públicos. Así se comprometía en uno de sus primeros discursos en 2007, pero ciertamente, no todos se han culminado con éxito en este largo mandato.

En este tiempo, con luces y sombras, el mandato ha permitido transformar la imagen de la ciudad, sumando servicios y movilizando más dinero que nunca, propios y de otras administraciones, en especial de fondos europeos y del Gobierno de España, y de los propios vecinos de la ciudad y empresas que han visto como cada año han ido pagando más impuestos.

Pero en estas casi dos décadas se han quedado en el camino proyectos de vital importancia para el desarrollo de cualquier ciudad, como la conexión de Soria capital con las infraestructuras -las autovías del Duero y de Navarra y la intermodal o la mejora del ferrocarril Soria-Madrid, o el polígono industrial de Valcorba, que sigue siendo el más grande de España y el más vacío.

También se va con una ordenación de la ciudad que hubiese merecido mayor consenso plasmado en el prometido nuevo Plan de Urbanismo de Soria –con un enfoque más social, ergo es, con más vivienda accesible-, punta de lanza en la oposición municipal y olvidado nada más asumir el gobierno municipal.

En cualquier caso, cualquier contribuyente tendrá tiempo para valorar si ahora la ciudad es más cómoda y barata que hace veinte años, y en definitiva, si el cambio ha merecido la pena. O hay todavía mucho camino por recorrer.