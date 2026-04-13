El barrio del Calaverón ya tiene programa para su Feria de Abril

Lunes, 13 Abril 2026 07:46

Soria vivirá del 20 al 26 de abril su vigésimo octava edición en el barrio del Calaverón con un programa que será abierto por el pregón de los jurados de la cuadrilla de Santiago.

Programa

Lunes 20 de abril, primero de Feria

20.30 horas: Pregón a cargo de los jurados de la Cuadrilla de Santiago. Encendido de farolillos seguido de aperitivo, degustación de manzanilla y la actuación del grupo de baile 'Aire flamenco'.

Martes 21 de abril

19.00 horas: Apertura del recinto ferial.

21.30 horas: Concurso de trajes de faralaes de adulto en el 'tablao' exterior común, con premios para los primeros y segundos clasificados.

Miércoles 22 de abril

19.00 horas: Apertura del recinto ferial.

Jueves 23 de abril

19.00 horas: Apertura del recinto ferial. En esta jornada se podrá conseguir un abanico en las casetas de la Feria de Abril del Calaverón con la adquisición de una botella de manzanilla o rebujito.

Viernes 24 de abril

19.00 horas: Apertura del recinto ferial. En esta ocasión se obsequiará con claveles a las mujeres que participen en la cita..

Sábado 25 de abril

12.00 horas: Misa rociera en la parroquia de Nuestra Señora del Espino acompañada por el coro 'El Casar'.

14.00 horas: Actuación del coro 'El Casar' en el recinto ferial.

19.30 horas: Concurso de baile infantil (hasta los 12 años) en el escenario del camión. Premios para los primeros y segundos clasificados y obsequios para todos los participantes.

21.15 horas: Exhibición de baile flamenco en el camión escenario.

21.45 horas: Música rociera en el recinto ferial hasta la medianoche.

Domingo 26 de abril, el gran fin de fiesta

11.30 horas: Salida de la romería desde el barrio del Calaverón hasta la plaza Mayor de Soria con todos los participantes en la feria. Una vez en el centro se disfrutará de una concentración de coches de época, carrozas y caballistas. Baile de sevillanas abierto a quien quiera unirse.

13.00 horas: Vuelta en romería al Calaverón.

14.00 horas: Sorteo de una cena para dos personas en el restaurante Trashumante. Las papeletas se irán repartiendo con las consumiciones durante los días de Feria.

14.00 horas: Paella popular. Los vales para conseguir la tapa se pueden conseguir con las consumiciones en cualquiera de las casetas y se repartirán a partir de las 14.00 horas.

22.00 horas: Despedida de la Feria de Abril con el canto de la Salve Rociera.