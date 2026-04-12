Las II Jornadas Leonor Izquierdo repasan aspectos novedosos de vida de mujer de Machado

Domingo, 12 Abril 2026 07:25

A unos meses de cumplirse el 114 Aniversario de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Soria y la Fundación Española Antonio Machado repasarán en las II Jornadas Leonor Izquierdo Cuevas aspectos significativos y novedosos de su vida.

El estreno de una nueva composición musical, A un olmo seco, obra de Jaume Aguilar i Matas, supondrá un nuevo homenaje a una mujer soriana y digna.

Leonor Izquierdo Cuevas nació en Almenar el 12 de junio de 1894. Era hija de Ceferino Izquierdo e Isabel Cuevas Acebes. Antes de instalarse con sus padres en la pensión de su tía Regina, Collado 50, casada con Isidoro Izquierdo Ruiz, había vivido con sus progenitores en Almenar (1894-1898), Agreda (1898-1900), Monteagudo de las Vicarías (1900-1902), Ciria (1903), Gómara (1904-1907) y Soria (1907-1912).

La mayor de cuatro hermanos (Antonia, Sinforiano y Gregorio), su nombre adquiere una relevancia especial al casarse el 30 de julio de 1909 con Antonio Machado, Catedrático de Francés y Vice-Director del Instituto General y Técnico de Soria.

En enero de 1911, el matrimonio se traslada a París al haber sido concedida a Antonio Machado una beca de Ampliación de Estudios en el Extranjero por un periodo de un año. A su regreso, escribiría esta carta a su suegra y a su cuñada Eulalia:

Queridísima mamá y Eulalia. Recibimos sus cartas (y las de J) y la de Joaquín y aguardábamos a recoger los cuadros para escribirles. Ya están en casa y mañana tendrán sus marcos que quedaron muy bonitos. Tanto el retrato de Antoñito como el cuadro de Pepe los colocaremos en la sala. Yo sigo mejorando mucho pues Soria me sienta muy bien. Como con buen apetito y como el tiempo es bueno salimos con frecuencia a pasear pues no olvido los consejos de Quimaco y a tomar los aires del Mirón. Durante las fiestas de San Saturio hemos asistido a algunos festejos la procesión con la tradicional soldadesca la música militar que ha tocado en la plaza y en la alameda de cervantes. La tía Concha me está haciendo un abrigo de invierno muy hermoso, para pasar los fríos que no tardarán en venir. Mucho celebramos que están todos buenos en esa y que Joaquín siga mejorando. En esta casa todos buenos de salud. Suponemos que Paco estará próximo a terminar su oposición obteniendo un gran triunfo y que Pepito habrá entrado ya en combate con el mismo éxito. Muchos afectos a todos y Vds. Soria, 20 de octubre de 1911,

PROGRAMA

20 de abril, Lunes, 19,00 h. Presentación. Centro Cultural Gaya Nuño

Gloria Gonzalo Urtasun, Concejala de Cultura Ayuntamiento de Soria

Ángel de Miguel Casas, Vicepresidente de la FAM

Antonio Ruiz López, Coordinador II Jornadas Leonor Izquierdo Cuevas.

Semblanza de Leonor, Antonio Ruiz López, profesor de Historia e investigador

Conferencia inaugural: Leonor desde Baeza: Esther Vallejo de Miguel, Profesora de Literatura

21 de abril. Martes. 11,00 h. Centro Cultural Gaya Nuño

I Mesa: Leonor Izquierdo Cuevas en París y en la obra de Poe, Novalis y Machado.

Coordina: Antonio Ruiz López, profesor de Historia e investigador

Leonor en París II, Jesús Bozal Alfaro, Doctor en Traductología (UVA)

La joven amada muerta en Poe, Novalis y Machado, César Ibáñez París, profesor y escritor

21 de abril. Martes. 18,00 h. Centro Cultural Gaya Nuño

II Mesa: Leonor Izquierdo Cuevas, “Otro milagro de la naturaleza”.

Coordina: Antonio Ruiz López.

La casita de Leonor en El Mirón, Julio Santamaría Calvo, Ingeniero Industrial.

El olmo seco en El Mirón, Raúl Cacho Garcés, Profesor de Inglés.

En el Espino donde están sus tumbas, Juan Antonio Gómez-Barrera, Doctor en Historia

Los médicos de Leonor: Dr. Luis Simarro, Javier Bandrés Ponce, profesor de la Universidad Complutense, Director Museo Complutense de Psicología, Colección Legado Luis Simarro, Editor Ejecutivo Revista de Historia de la Psicología.

22 de abril. Miércoles. 18.00 h. Centro Cultural Gaya Nuño

III Mesa: Leonor Izquierdo Cuevas: Mujer y figura literaria

Coordina: Antonio Ruiz López.

Leonor, Alejandra Mateos Gil, autora de “El hijo del barbero”

Presentación de El Diario de Leonor, versión bilingüe, de Carolina Riera

Mesa Redonda: Una mujer digna. Con la participación de: Carolina Riera Cardona, Alejandra Mateos Gil, Herminda Cubillas Gonzalo, Esther Vallejo de Miguel y Henar Fuentetaja Sanz.

Coordina: Pablo del Campo. Periodista.

24 de abril 2026, Viernes, 19,00 h. Salón Gerardo Diego. Círculo Amistad Numancia.

Salón Gerardo Diego. Círculo Amistad Numancia.

POR LEONOR. Presenta: Marisol Encinas, Investigadora.

La Ruta de Leonor, Ángel Lorenzo Celorrio, Asociación Amigos del Museo Numantino.

Los colores de Machado y de Leonor, Isabel Isla Gayo, La casa de la Juana.

Estreno mundial de la composición musical de Jaume Aguilar i Matas, A un olmo seco. Con la participación de Anna Campmany Duch, Soprano. Andrea García Toran, Piano. Silvia Bermúdez Melgarejo, Chelo.