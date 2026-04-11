Fallece en Bermeo el franciscano Francisco Jimeno

Sábado, 11 Abril 2026 10:38

El padre Francisco Jimeno, uno de los miembros de la última comunidad de franciscanos del convento y colegio de Soria, ha fallecido en Bermeo.

El padre Jimeno ha fallecido el 10 de abril en Bermeo, a los noventa años de edad.

Era hermano del Alfredo Jimeno, director de las excavaciones de Numancia.

El fallecido fue uno de los miembros de la última comunidad de franciscanos del convento y colegio de Soria.

El funeral se oficiará esta darde en Bermeo.

D.E.P.